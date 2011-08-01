Немецкий Siemens согласился выйти из "Силовых машин"

Немецкий концерн Siemens подписал соглашение о продаже блокпакета своих акций (25% плюс одна акция) ОАО "Силовые машины" в собственность компании Highstat Ltd., конечным бенефициаром которой является Алексей Мордашов . Сумма сделки не раскрывается, хотя рыночная стоимость этого пакета составляет около 18 млрд руб.

Соответствующее соглашение было подписано еще 28 июля 2011г. гендиректором сектора энергетики Siemens Михаэлем Зюссом и гендиректором ОАО "Силовые машины" Игорем Костиным. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

По завершении сделки немецкий концерн полностью выйдет из акционерного капитала "Силмаша". На данный момент 70,3% акций принадлежали Highstat Ltd., 25% - Siemens, 4,7% - миноритарным акционерам. Сразу после объявления о выкупе пакета структурами А.Мордашова акции российской компании подорожали на 6%.

Однако сотрудничество немцев с российской компанией на этом не закончится: компании создадут совместное предприятие (СП) по выпуску больших газовых турбин. В данном СП доля Siemens будет составлять 65%, доля "Силмаша" - 35%. В рамках СП в Санкт-Петербурге планируется построить предприятие по выпуску и сервису турбин, которое будет включать в себя также завод и инжиниринговый центр. СП будет обслуживать рынок газовых турбин, газовых электростанций и электростанций комбинированного цикла в странах СНГ.

"В среднесрочной перспективе прогнозируется рост портфеля заказов ОАО "Силовые машины". Это станет возможным за счет роста объемов поставок для создаваемого СП прочего оборудования, входящего в состав парогазового цикла, - паровых турбин и турбогенераторов", - подчеркнул гендиректор "Силовых машин" И.Костин.

Siemens является акционером "Силмаша" с середины "нулевых". Акции немцы покупали еще у "Интерроса" и изначально (в 2004г.) планировали купить концерн целиком. Однако российские власти сначала несколько месяцев подряд подавали противоречивые сигналы на этот счет, а затем отказали немецкому концерну, сославшись на то, что российское предприятие имеет стратегическое значение. Тогда Siemens отказался было от сделки, однако затем согласился довести свою долю до блокпакета.

ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями "Силовых машин", установлено в 57 странах. Основной акционер ОАО "Силовые машины" - компания Highstat Ltd., конечным бенефициаром которой является Алексей Мордашов. Чистая прибыль "Силмаша" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010г. составила 6,543 млрд руб.