Новак заявил о сохраняющихся рисках на нефтяном рынке

На рынке все еще присутствует неопределенность, несмотря на стабильные цены и увеличение спроса, считает вице-премьер. Он отметил, что рост автомобильных и авиаперевозок дает надежду на дальнейшее увеличение спроса на нефть

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На мировом рынке нефти, несмотря на его восстановление, все еще сохраняются риски неопределенности. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время заседания мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.

«Мы видим, что увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее мы видим, что есть по-прежнему риски высокой неопределенности», — сообщил Новак.

Комитет рекомендовал странам альянса и дальше придерживаться принятого в апреле плана по восстановлению добычи нефти — увеличивать ее на 2,1 млн барр. в сутки.

Позже в эфире телеканала «Россия 24» Новак заявил, что цены на нефть в последние несколько месяцев показывают стабильность, что говорит о сбалансированности рынка.