Новак заявил о сохраняющихся рисках на нефтяном рынке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
Сборная России разгромила Белоруссию в последнем матче ЧМ перед плей-офф Спорт, 22:29 В Москве обокрали сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана Общество, 22:28 В Белом доме сообщили о контактах с Россией после взлома фирмы в США Политика, 22:00 Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 21:55 Польша - Россия. Онлайн товарищеского матча Спорт, 21:45 Белый дом объяснил, зачем Байдену нужна встреча с Путиным Политика, 21:43 После обысков Гудкова задержали как подозреваемого Политика, 21:43 Китайским семьям разрешат иметь троих детей Политика, 21:25 Штормовое предупреждение из-за смерчей объявили в Сочи Общество, 21:19 Мантуров прокомментировал слова Маска о появлении завода Tesla в России Бизнес, 21:06 «Аэрофлот» назвал основное препятствие для авиации во время пандемии Бизнес, 20:55 Объявлен состав сборной России по футболу на матч против Польши Спорт, 20:55 Новак ответил на слитые записи о «переговорах» с Медведчуком Политика, 20:54 Coinbase позволит оплачивать «криптой» покупки через Apple и Google Pay Инвестиции, 20:53
Экономика ,  
0 

Новак заявил о сохраняющихся рисках на нефтяном рынке

На рынке все еще присутствует неопределенность, несмотря на стабильные цены и увеличение спроса, считает вице-премьер. Он отметил, что рост автомобильных и авиаперевозок дает надежду на дальнейшее увеличение спроса на нефть
BRENT BRENT $70,32 +0,98%
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

На мировом рынке нефти, несмотря на его восстановление, все еще сохраняются риски неопределенности. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время заседания мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.

«Мы видим, что увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее мы видим, что есть по-прежнему риски высокой неопределенности», — сообщил Новак.

Комитет рекомендовал странам альянса и дальше придерживаться принятого в апреле плана по восстановлению добычи нефти — увеличивать ее на 2,1 млн барр. в сутки.

«Токсичность» нефти — не приговор для инвестора. Цены продолжат рост
Инвестиции

Позже в эфире телеканала «Россия 24» Новак заявил, что цены на нефть в последние несколько месяцев показывают стабильность, что говорит о сбалансированности рынка.

«На рынке уже несколько месяцев мы наблюдаем баланс спроса и предложения, в первую очередь благодаря тому соглашению, которое действует в течение года, когда с рынка были сняты значительные объемы нефти <...>. Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована», — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что во время заседания комитета ОПЕК+ были повышены прогнозы по увеличению спроса на нефть до 6 млн барр. в сутки. Новак связал это с выходом автомобильных перевозок на докризисный уровень, а авиаперевозок — на уровень 65–70% от докризисного.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Новак оценил решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти
Экономика
Александр Новак

1 июня стоимость фьючерса на нефть Brent впервые с 8 марта 2021 года поднялась выше $71 за баррель. Американская нефть WTI подорожала до $68 за баррель — впервые с октября 2018 года.

Повышение цен на нефть эксперты связывают с ожиданиями ОПЕК+ по увеличению спроса и с параллельным сокращением накопленных запасов нефти до средних пятилетних значений.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Александр Новак нефть цены риск ОПЕК+
Материалы по теме
США продали иранскую нефть с захваченного возле ОАЭ танкера за $110 млн
Политика
США второй раз за 30 лет импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана
Экономика
«Дочка» «Газпрома» возобновила добычу нефти в Ливии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter