Новак заявил о сохраняющихся рисках на нефтяном рынке
На мировом рынке нефти, несмотря на его восстановление, все еще сохраняются риски неопределенности. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время заседания мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.
«Мы видим, что увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее мы видим, что есть по-прежнему риски высокой неопределенности», — сообщил Новак.
Комитет рекомендовал странам альянса и дальше придерживаться принятого в апреле плана по восстановлению добычи нефти — увеличивать ее на 2,1 млн барр. в сутки.
Позже в эфире телеканала «Россия 24» Новак заявил, что цены на нефть в последние несколько месяцев показывают стабильность, что говорит о сбалансированности рынка.