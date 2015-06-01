Спад российской экономики в апреле ускорился

Минэкономразвития подтвердило ускорение спада ВВП. В апреле его объем сократился в годовом исчислении на 4,2%. Ранее в ведомстве ожидали, что падение составит 4%, а ВЭБ предсказывал углубление спада

Фото: Lori

Расчеты Минэкономразвития подтвердили углубление кризиса в экономике России. Как сообщается в опубликованном сегодня мониторинге текущей ситуации в экономике, в апреле 2015 года валовой внутренний продукт страны сократился в годовом исчислении на 4,2% против 2,7% в марте.

Таким образом, данные мониторинга оказались хуже озвученной ранее замглавы Минэкономразвития Алексеем Ведевым оценки, согласно которой ВВП России в апреле мог сократиться в годовом исчислении на рекордные 4%, и практически совпали с расчетами экспертов Внешэкономбанка, предсказавшими спад в 4,3%.

В целом за январь—апрель 2015 года ВВП России, по данным МЭР, сократился на 2,4% (по оценке ВЭБ — на 2,5%).

В МЭР углубление спада в экономике связывают с ускорением темпов падения выпуска обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, грузооборота транспорта, строительства и торговли, а также с сокращением налогов на продукты и импорт.

«Отрицательный вклад в ВВП также внесли сокращение розничной торговли в условиях ускоряющийся динамики сокращения реальной заработной платы, спад инвестиций в основной капитал, а также усиление спада экспорта нефти и газа», — подчеркивается в документе.

По подсчетам экспертов МЭР, в апреле 2015 года инвестиции в основной капитал снизились в годовом исчислении на 4,8%, что является худшим для нынешнего года показателем. При этом главным фактором, сдерживающим инвестиционную активность, в МЭР называют «неопределенность экономической ситуации».

Стоимость российских товаров, отправленных в апреле 2015 года на экспорт, составила, по оценке МЭР, $32,7 млрд, что на 31,3% меньше, чем в апреле 2014 года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в апреле 2015 года снизился на 30,6% (до $28,4 млрд), экспорт в страны СНГ — на 35,4% (до $4,4 млрд).

Видео: РБК

В опубликованном ранее МЭР докладе «Тенденции развития промышленного комплекса» одной из причин снижения конкурентоспособности российской промышленности на внешнем рынке было названо укрепление рубля.

«В случае дальнейшего укрепления национальной валюты в мае–июне можно ожидать усиления негативной динамики в торгуемых секторах, прежде всего в обрабатывающих отраслях промышленности», — отмечалось в докладе МЭР.

В сегодняшнем отчете МЭР особо отмечается замедление темпов инфляции, в отчете подчеркивается, что в апреле 2015 года инфляция впервые с августа 2014 года стала ниже показателей соответствующего месяца предыдущего года — 0,5% против 0,9% в апреле 2014 года.

В ВЭБе ускорение спада ВВП России объясняют ухудшением показателей промышленности, транспорта и финансового сектора, а также негативной динамикой экспортных пошлин, которая поддерживала ВВП в первые месяцы года.

«Усиление спада в апреле указывает на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена», — приводятся в индексе ВЭБа слова главного экономиста Внешэкономбанка, бывшего замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача. По его словам, главную проблему для экономики сейчас представляет сокращение потребительских расходов россиян, вынужденных затягивать пояса в связи с падением доходов и реальной заработной платы. Однако сокращение потребительских расхо​​дов — не единственный негативный фактор.