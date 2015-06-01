Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,56 EUR Нал. 70,62 69,63 USD Бирж. 56,98 +0,32 EUR Бирж. 70,17 +0,42 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9220,00 +1,00 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,60 -1,36% DJIA 25217,87 -0,47% Nasdaq 7598,38 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
Спад российской экономики в апреле ускорился
Лента новостей
Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество
Спад российской экономики в апреле ускорился
Обвал рубля, 01 июн 2015, 11:11
0
Спад российской экономики в апреле ускорился
Минэкономразвития подтвердило ускорение спада ВВП. В апреле его объем сократился в годовом исчислении на 4,2%. Ранее в ведомстве ожидали, что падение составит 4%, а ВЭБ предсказывал углубление спада
Фото: Lori

Расчеты Минэкономразвития подтвердили углубление кризиса в экономике России. Как сообщается в опубликованном сегодня мониторинге текущей ситуации в экономике, в апреле 2015 года валовой внутренний продукт страны сократился в годовом исчислении на 4,2% против 2,7% в марте.

Таким образом, данные мониторинга оказались хуже озвученной ранее замглавы Минэкономразвития Алексеем Ведевым оценки, согласно которой ВВП России в апреле мог сократиться в годовом исчислении на рекордные 4%, и практически совпали с расчетами экспертов Внешэкономбанка, предсказавшими спад в 4,3%.

В целом за январь—апрель 2015 года ВВП России, по данным МЭР, сократился на 2,4% (по оценке ВЭБ — на 2,5%).

В МЭР углубление спада в экономике связывают с ускорением темпов падения выпуска обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, грузооборота транспорта, строительства и торговли, а также с сокращением налогов на продукты и импорт.

«Отрицательный вклад в ВВП также внесли сокращение розничной торговли в условиях ускоряющийся динамики сокращения реальной заработной платы, спад инвестиций в основной капитал, а также усиление спада экспорта нефти и газа», — подчеркивается в документе.

По подсчетам экспертов МЭР, в апреле 2015 года инвестиции в основной капитал снизились в годовом исчислении на 4,8%, что является худшим для нынешнего года показателем. При этом главным фактором, сдерживающим инвестиционную активность, в МЭР называют «неопределенность экономической ситуации».

Стоимость российских товаров, отправленных в апреле 2015 года на экспорт, составила, по оценке МЭР, $32,7 млрд, что на 31,3% меньше, чем в апреле 2014 года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в апреле 2015 года снизился на 30,6% (до $28,4 млрд), экспорт в страны СНГ — на 35,4% (до $4,4 млрд).

Видео: РБК

В опубликованном ранее МЭР докладе «Тенденции развития промышленного комплекса» одной из причин снижения конкурентоспособности российской промышленности на внешнем рынке было названо укрепление рубля.

«В случае дальнейшего укрепления национальной валюты в мае–июне можно ожидать усиления негативной динамики в торгуемых секторах, прежде всего в обрабатывающих отраслях промышленности», — отмечалось в докладе МЭР.

В сегодняшнем отчете МЭР особо отмечается замедление темпов инфляции, в отчете подчеркивается, что в апреле 2015 года инфляция впервые с августа 2014 года стала ниже показателей соответствующего месяца предыдущего года — 0,5% против 0,9% в апреле 2014 года.

В ВЭБе ускорение спада ВВП России объясняют ухудшением показателей промышленности, транспорта и финансового сектора, а также негативной динамикой экспортных пошлин, которая поддерживала ВВП в первые месяцы года.

«Усиление спада в апреле указывает на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена», — приводятся в индексе ВЭБа слова главного экономиста Внешэкономбанка, бывшего замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача. По его словам, главную проблему для экономики сейчас представляет сокращение потребительских расходов россиян, вынужденных затягивать пояса в связи с падением доходов и реальной заработной платы. Однако сокращение потребительских расхо​​дов — не единственный негативный фактор.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минэкономразвития , ВВП
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Кремль назвал «фактически» выполненным обещание Путина удвоить ВВП Экономика
Минэкономразвития назвало сильный рубль угрозой для промышленности Экономика
ВЭБ зафиксировал углубление кризиса в российской экономике Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.