Страны-доноры выделят Афганистану $8,2 млрд

Страны-участницы Международной конференции по Афганистану пообещали выделить на восстановление этой беднейшей в мире страны 8,2 млрд долларов в течение следующих трех лет. Из них 4,4 млрд долларов Афганистан получит уже в этом году. Об этом сообщил министр финансов Афганистана Ашраф Гани.

Глава финансового ведомства выразил удовлетворение итогами встречи в Берлине, отметив, что обещанная сумма полностью покрывает текущие потребности Афганистана и на две трети удовлетворяет потребности страны на ближайшие три года, передает АР.

Всего, по оценкам экспертов, на реализацию семилетней программы восстановления Афганистана и проведения там демократических реформ потребуется 28 млрд долларов в виде международной помощи.