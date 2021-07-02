«Биткоин упадет до $7 тыс.» Гендиректор ADVFN предсказал крах крипторынка

Клем Чемберс уверен, что «криптозима» уже наступила, а тем, кто покупал первую криптовалюту по $60 тыс., придется долго ждать, чтобы выйти в прибыль

Курс биткоина может упасть до $10 тыс., а в моменте и до $7 тыс., предупредил генеральный директор ADVFN Клем Чемберс. В интервью Stansberry Research он объяснил это повторяющимися рыночными циклами первой криптовалюты.

По словам Чемберса, текущее состояние на рынке цифровых активов — «криптозима», а тем, кто купил биткоин по $60 тыс., придется ждать длительное время, чтобы вернуть свои вложения. Глава ADVFN отметил, что движение активов обусловлены техническими причинами, а не заявлениями Илона Маска или запретами в Китае.

За прошедшие сутки биткоин подешевел на 2%, по состоянию на 10:00 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $32,9 тыс. 14 апреля криптовалюта установила исторический максимум стоимости в $64,8 тыс., с тех пор ее котировки упали на 49%.

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