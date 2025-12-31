 Перейти к основному контенту
0

Баффетт отработал последний день на посту гендиректора Berkshire Hathaway

Легендарный «Оракул из Омахи» купил первые акции Berkshire Hathaway еще в 1962 году, сейчас его состояние оценивается примерно в $150 млрд. Его преемником с 1 января станет вице-председатель инвестиционного холдинга Грег Абель
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт (Фото: IMAGO / NYCM / FAMOUS / Global Look Press)

95-летний Уоррен Баффетт отработал на посту генерального директора американского холдинга Berkshire Hathaway последний день, с 1 января 2026 года его сменит Грег Абель, передает CNN.

Баффетт сохранит должность председателя совета директоров Berkshire Hathaway.

О решении покинуть Berkshire Hathaway Баффетт рассказал на годовом собрании акционеров 3 мая, а имя преемника он назвал еще в 2021 году. Совет директоров холдинга единогласно поддержал кандидатуру Абеля на пост президента и гендиректора. До этого он был вице-председателем Berkshire Hathaway и гендиректором Berkshire Hathaway Energy.

Баффет уходит в тень: чему он учил инвесторов
Радио
Уоррен Баффетт

В 1962 году владелец инвестиционной фирмы Buffett Partnership Ltd (BPL) Баффетт приобрел первые акции Berkshire Hathaway, куда ранее входили две текстильные мануфактуры — Berkshire и Hathaway. Предприятие несло убытки, и предприниматель превратил его в инвестиционный холдинг за счет покупки других компаний и вложений в ценные бумаги.

В дальнейшем Berkshire Hathaway сделал ряд крупных приобретений, среди которых производитель комплектующих для авиакомпаний Precision Castparts ($37 млрд), железнодорожная компания Burlington Northern Santa Fe ($34 млрд), производитель соусов Kraft Heinz ($28 млрд), страховая компания General Reinsurance ($22 млрд), а в его портфеле оказались акции Apple, Coca-Cola, HP, Bank of America, American Express, Moody’s, Mitsubishi и других компаний.

По данным Bloomberg, состояние Баффетта достигает примерно $150 млрд, он занимает десятое место в мире в списке миллиардеров.

10 ноября бизнесмен опубликовал последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway, в котором сообщил, что пожертвует благотворительным фондам своих детей акции холдинга на сумму свыше $1,3 млрд.

Баффетт и Кук уходят на пенсию. Почему их преемникам крупно не повезет
Подписка на РБК
Уоррен Баффет

