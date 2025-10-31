ЕМС объявил о покупке доли в сети клиник «Семейный доктор»
«Юнайтед Медикал Груп» (холдинговая компания «Европейского медицинского центра», EMC) станет владельцем 75-процентной доли сети частных многопрофильных клиник «Семейный доктор». Сделка уже получила одобрение ФАС, сообщили РБК в компании.
В EMC уточнили, что после сделки управление компанией продолжит осуществлять менеджмент «Семейного доктора». «Сделка предусматривает самостоятельное развитие обоих бизнесов, что позволит обеим компаниям продолжить развивать свои бренды и усилит их преимущества. Ожидается, что сделка придаст импульс дальнейшему ускоренному росту обоих бизнесов», — отметили в пресс-службе.
Материал дополняется
