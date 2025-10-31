 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

ЕМС объявил о покупке доли в сети клиник «Семейный доктор»

Фото: fdoctor.ru
Фото: fdoctor.ru

«Юнайтед Медикал Груп» (холдинговая компания «Европейского медицинского центра», EMC) станет владельцем 75-процентной доли сети частных многопрофильных клиник «Семейный доктор». Сделка уже получила одобрение ФАС, сообщили РБК в компании.

В EMC уточнили, что после сделки управление компанией продолжит осуществлять менеджмент «Семейного доктора». «Сделка предусматривает самостоятельное развитие обоих бизнесов, что позволит обеим компаниям продолжить развивать свои бренды и усилит их преимущества. Ожидается, что сделка придаст импульс дальнейшему ускоренному росту обоих бизнесов», — отметили в пресс-службе.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Как описать бизнес-модель организации — универсальный метод Образование, 19:18
ЕМС объявил о покупке доли в сети клиник «Семейный доктор» Бизнес, 19:15
Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой Политика, 19:14
ЦБ пообещал «держать ушки на макушке» в отношении мисселинга ПДС
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Доступ к делу: преследования и лишения неприкосновенности парламентариев Политика, 19:06 
ЦБ ужесточил выдачу ипотеки на ИЖС с 2026 года Недвижимость, 19:06
CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск на отбор на Игры Спорт, 19:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Умер сыгравший в «Доктор Кто» актер с «хрустальными костями» Набиль Шабан Общество, 18:51
Место сборки — Россия. Какие автомобили не подорожают из-за утильсбора Авто, 18:51
ЦБ запустит пилот ИИ-помощника для сложных финансовых продуктов
РАДИО
 Инвестиции, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Монета Zcash обновила пятилетний максимум, прибавив 900% за два месяца Крипто, 18:41
В Думе предложили штрафовать ГАИ за незаконно выписанные протоколы Авто, 18:41