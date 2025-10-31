Netflix задумался о покупке владельца прав на «Гарри Поттера»

Netflix изучает возможность приобретения Warner Bros Discovery и нанял инвестиционный банк Moelis & Co для оценки сделки. При этом Netflix хочет купить только студийный бизнес Warner Brоs, но не кабельные телеканалы

Фото: Mario Tama / Getty Images

Американский стриминговый сервис Netflix изучает возможность приобретения медиаконгломерата Warner Bros Discovery, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сервис нанял инвестиционный банк Moelis & Co для оценки предложения и получил доступ к финансовым данным, необходимым для подачи заявки.

Владение студийным бизнесом Warner Bros дало бы Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics. Кроме того, это открыло бы доступ к правам на «Игру престолов», которыми владает HBO, подконтрольная Warner Bros Discovery.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос сообщил инвесторам на прошлой неделе, что компания оценивает приобретения на основе нескольких критериев, в том числе возможности усилить «развлекательные предложения компании».

При этом, по словам Сарандоса, Netflix не заинтересован в приобретении кабельных телевизионных сетей, которыми владеет Warner Bros Discovery, в том числе CNN, TNT, Food Network и Animal Planet. «В прошлом мы очень ясно давали понять, что у нас нет интереса к владению устаревшими медиасетями», — сказал он.

Warner Bros Discovery объявила в октябре, что начнет оценку вариантов. Такое заявление компания сделала после того, как отклонила предложение Paramount Skydance о покупке по цене около $20 за акцию. Аналитик Bank of America Джессика Рейф Эрлих оценила стоимость компании в $30 за акцию.

О готовящемся слиянии двух крупных голливудских компаний в сентябре сообщила The Wall Street Journal. Сделка поддерживается основателем Skydance Дэвидом Эллисоном и его отцом, миллиардером и сооснователем Oracle Ларри Эллисоном. Она охватит все активы Warner Bros Discovery, включая киностудию Warner Bros, стриминговый сервис HBO Max, новостные каналы CNN и CBS News, супергероев DC Comics, а также франшизы. На фоне новостей о возможной сделке стоимость акций Warner Bros Discovery на бирже выросла на 37%, а у Paramount Skydance — на 16%. Акции WBD, рыночная стоимость которых составляет $45,36 млрд, выросли более чем на 46% с начала сентября, когда появились сообщения об интересе Paramount к компании.

31 октября Netflix объявил о дроблении акций в пропорции 10 к 1. Ожидается, что торги акциями компании после сплита начнутся 17 ноября 2025 года. Бумаги компании после этого объявления выросли в цене. Если по состоянию на 30 октября 23:09 мск котировки были на уровне $1088,38 за акцию, то к 23:10 бумаги выросли на 2,83% по сравнению с уровнями до новостей о сплите, до $1119,34 за бумагу.