Суд в Лондоне разморозил активы поставщика рыбы для McDonald's в России

У владельца крупнейшей рыболовецкой компании в России «Норебо» Виталия Орлова последние несколько лет идет тяжба с его бывшим партнером Александром Тугушевым. Последний пытается оспорить сумму выплат за долю в компании

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Высокий суд Лондона разморозил активы миллиардера Виталия Орлова, владельца рыболовецкой компании в России «Норебо». Об этом свидетельствуют данные из базы судебных решений. Внимание на решение суда от 26 июля обратил журнал Forbes.

Компания «Норебо» поставляет в сеть ресторанов быстрого питания McDonald's рыбу минтай.

Свое решение суд обосновал тем, что Орлов вряд ли будет пытаться спрятать свои активы или, например, занижать их стоимость.

Такое постановление суд вынес в рамках разбирательства, начатого по иску бывшего партнера Орлова Александра Тугушева. В конце 1990-х Орлов, Тугушев и еще один их партнер Магнус Рот основали холдинг «Карат», который занимался рыбным промыслом. В 2016 году компанию переименовали в «Норебо». По утверждению Тугушева, в компании ему принадлежало 34% акций, а Роту и Орлову — по 33%. В 2003 году Тугушев стал работать замглавы Госкомрыболовства, которое распределяло квоты на вылов рыбы. Свою долю в компании он, по его же словам, переписал на номинальных акционеров.