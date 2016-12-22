ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,81 61,94 EUR Нал. 73,52 72,61 USD Бирж. 62,35 +0,11 EUR Бирж. 73,04 +0,19 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8131,00 -26,90 IMOEX 2295,44 -0,01% RTSI 1159,77 -0,23% Brent 74,67 -0,43% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
Аналитики отметили рекордно низкую долю свободных офисов в Москве
Лента новостей
Прогнозы дня: снижения на старте торгов Мосбиржи сменятся покупками 10:24, Quote Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 10:18, Партнерский материал России предложили перенести посольство в новую столицу Египта 10:17, Политика 5 источников роста на рынке FMCG России 10:11, Потребрынок  «Энергомаш» заявил о скором прекращении выпуска двигателей для «Протонов» 10:09, Технологии и медиа ОСАГО сильно изменится: что нужно знать о новой страховке 10:05, Авто Умерла актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова 10:02, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 09:48, РБК и IWC ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста 09:44, Политика ТНТ подал за пять лет рекордное количество исков к пиратским сайтам 09:30, Технологии и медиа Для шоу «Дом-2» нашли новую площадку 09:26, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 09:16, РБК и Сбербанк Главу томского МЧС арестовали за взятку в 300 тысяч рублей 09:13, Общество Четверо туристов из России попали под камнепад на леднике в Киргизии 09:10, Общество Дворкович рассказал о влиянии санкций против Вексельберга на «Сколково» 09:02, Бизнес Как не стать обманутым дольщиком: 12 способов проверки застройщика 09:02, Недвижимость «Энергомаш» заключил новый контракт на поставку в США ракетных двигателей 09:01, Политика Дивиденды крупнейших компаний России достигли 1,7 трлн руб. 09:00, Бизнес Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина пятым кандидатом в мэры столицы 08:50, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 08:25, РБК и «Шелл» ФСБ нашла боеприпасы у направлявшегося в Крым украинца 08:18, Общество Детские медиа: подростки полюбили приложения для обмена короткими видео 08:03, Технологии и медиа Что изменится в российском законодательстве в августе 08:01, Общество Аркадий Дворкович — РБК: «Если бояться санкций, не нужно ничего делать» 08:00, Политика Обязательная прозрачность: что несет бизнесу новый сервис ФНС 07:58, Мнение На администрацию Трампа подали в суд за печать оружия на 3D-принтерах 07:46, Политика В России снизились продажи Chanel и Dior 07:39, Бизнес В Пакистане спасли застрявшего на горе альпиниста из России 07:36, Общество
Аналитики отметили рекордно низкую долю свободных офисов в Москве
Бизнес, 10:36
0
Аналитики отметили рекордно низкую долю свободных офисов в Москве
Доля незанятых офисов в Москве сокращается со второй половины 2015 года, достигнув минимальной с 2008 года отметки. Наибольшее падение — в Москва-Сити и в центре столицы, подсчитали аналитики. Спрос за полгода вырос на 41%
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Доля свободных офисных площадей уменьшилась за квартал с 13,1 до 12%, это минимальный показатель с третьего квартала 2008 года. К такому заключению пришли аналитики российского подразделения консалтинговой компании JLL, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК. За год доля сократилась на 4,3 п.п.

Специалисты отметили, что эта доля в последний раз была максимальной в третьем квартале 2015 года (17%), после чего снижалась. Свободные площади сократились во всех сегментах рынка, утверждают в компании.

Наибольшее падение показателя зафиксировано в центре Москвы (за год свободных площадей стало меньше на 4,4 п.п., до 8,9%) и в районе Москва-Сити (сокращение за год составило 6 п.п., до 11,4%). Во втором квартале в Москве был введен в эксплуатацию только один офисный центр, «Николин Парк» на Калужском шоссе, добавляют аналитики.

Власти Москвы снизят ставки аренды офисов для повторных торгов
Политика

В первом полугодии объем предложения на московском рынке офисной недвижимости составил 39 тыс. кв. м, сократившись по состоянию с аналогичным периодом прошлого года на 86%, сказал аналитик компании Александр Баженов. Ввод части проектов был перенесен с этого периода на вторую половину года или 2019 год, добавил он.

В компании считают, что тенденция сохранится до конца года. «На фоне отсутствия нового предложения и высокого интереса компаний к офисам в центре мы ожидаем, что доля свободных площадей в центре будет продолжать снижаться и во втором полугодии мы будем наблюдать локальную смену типа рынка и постепенный переход ЦАО в рынок арендодателя», — заявила глава отдела JLL по работе с владельцами офисных помещений Елизавета Голышева.

При этом спрос на офисную недвижимость в первом полугодии вырос на 41% в целом, до 663 тыс. кв. м по сравнению с показателями за аналогичный период в прошлом году, а объем сделок с недвижимостью класса А вырос на 48%. Почти половина спроса (46%) пришлась на недвижимость, которая находится за пределами Третьего транспортного кольца, отметили в компании (рост на 11% за год). Аналитики объясняют это нехваткой свободной недвижимости класса А в центре.

В первом полугодии, по подсчетам компании Knight Frank, объем сделок с офисами в Москве вырос на 83% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Каждая пятая была заключена с телекоммуникационными компаниями. Специалисты Knight Frank также отмечали, что спрос на рынке опережает предложение.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Москва , офисы , Недвижимость
Главное
ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста Политика
Материалы по теме
Власти Москвы снизят ставки аренды офисов для повторных торгов Политика
Кто попал в рейтинг «королей российской недвижимости» Forbes Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter