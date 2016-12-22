Аналитики отметили рекордно низкую долю свободных офисов в Москве

Доля незанятых офисов в Москве сокращается со второй половины 2015 года, достигнув минимальной с 2008 года отметки. Наибольшее падение — в Москва-Сити и в центре столицы, подсчитали аналитики. Спрос за полгода вырос на 41%

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Доля свободных офисных площадей уменьшилась за квартал с 13,1 до 12%, это минимальный показатель с третьего квартала 2008 года. К такому заключению пришли аналитики российского подразделения консалтинговой компании JLL, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК. За год доля сократилась на 4,3 п.п.

Специалисты отметили, что эта доля в последний раз была максимальной в третьем квартале 2015 года (17%), после чего снижалась. Свободные площади сократились во всех сегментах рынка, утверждают в компании.

Наибольшее падение показателя зафиксировано в центре Москвы (за год свободных площадей стало меньше на 4,4 п.п., до 8,9%) и в районе Москва-Сити (сокращение за год составило 6 п.п., до 11,4%). Во втором квартале в Москве был введен в эксплуатацию только один офисный центр, «Николин Парк» на Калужском шоссе, добавляют аналитики.

В первом полугодии объем предложения на московском рынке офисной недвижимости составил 39 тыс. кв. м, сократившись по состоянию с аналогичным периодом прошлого года на 86%, сказал аналитик компании Александр Баженов. Ввод части проектов был перенесен с этого периода на вторую половину года или 2019 год, добавил он.

В компании считают, что тенденция сохранится до конца года. «На фоне отсутствия нового предложения и высокого интереса компаний к офисам в центре мы ожидаем, что доля свободных площадей в центре будет продолжать снижаться и во втором полугодии мы будем наблюдать локальную смену типа рынка и постепенный переход ЦАО в рынок арендодателя», — заявила глава отдела JLL по работе с владельцами офисных помещений Елизавета Голышева.

При этом спрос на офисную недвижимость в первом полугодии вырос на 41% в целом, до 663 тыс. кв. м по сравнению с показателями за аналогичный период в прошлом году, а объем сделок с недвижимостью класса А вырос на 48%. Почти половина спроса (46%) пришлась на недвижимость, которая находится за пределами Третьего транспортного кольца, отметили в компании (рост на 11% за год). Аналитики объясняют это нехваткой свободной недвижимости класса А в центре.

В первом полугодии, по подсчетам компании Knight Frank, объем сделок с офисами в Москве вырос на 83% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Каждая пятая была заключена с телекоммуникационными компаниями. Специалисты Knight Frank также отмечали, что спрос на рынке опережает предложение.