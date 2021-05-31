Минэк предложил убрать «недобросовестных лиц» из правления компаний
Минэкономразвития подготовило поправки в закон об акционерных обществах, которые призваны избавить публичные компании от «недобросовестных лиц». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
К недобросовестным лицам министерство относит:
- осужденных с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления;
- лиц с обвинительным приговором суда;
- лиц, более двух раз привлекавшихся к административной ответственности в ходе банкротства компаний;
- привлекавшихся к субсидиарной ответственности лиц;
- тех, кому отказывали в регистрации юридического лица.
В законопроекте отмечается, что публичная компания должна отказать такому кандидату в должности директора, гендиректора, члена правления или дирекции в случае выявления несоответствия требованиям. Если же признаки недобросовестности обнаружат уже после назначения, то сотрудника должны уволить в течение месяца.
Как сообщил газете замминистра экономического развития Илья Торосов, новые поправки соответствуют требованиям к деловой репутации, которые сейчас применяются в банковском секторе. Они должны сократить риски и недобросовестную коммерческую практику.