Минэк предложил убрать «недобросовестных лиц» из правления компаний

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Рекордсмен хоккейного «Динамо» покинул клуб ради карьеры в НХЛ Спорт, 14:41 Топ-5 громких провалов в ребрендинге Pro, 14:38 Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня Общество, 14:37 Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ Политика, 14:27 Рябков предупредил США о предстоящих «некомфортных» сигналах из Москвы Политика, 14:25 ИТМО запустил первую в России международную программу по Public Health Экономика образования, 14:20 Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции Спорт, 14:16 Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов Экономика, 14:15 Читаем новый номер «РБК Realty & Design» в онлайне Стиль, 14:12 Protonmail сообщил о единственном письме от угрожавшего рейсу Ryanair Политика, 14:10 В ЦБ Ирландии предупредили криптоинвесторов о риске потерять все средства Крипто, 14:05 Volkswagen отправит в ремонт российские Caddy из-за проблем с тормозами Авто, 14:02 Как магазины подталкивают покупателей к здоровому питанию и образу жизни Зеленая экономика, 14:00 Как выбрать сервис для email-рассылки Pro, 13:53
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Бизнес ,  

Минэк предложил убрать «недобросовестных лиц» из правления компаний

Законопроект призван не допустить в ПАО судимых за умышленные преступления, неоднократно привлекаемых за банкротство. Эксперты считают это логичным, но отмечают необходимость доработки поправок
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минэкономразвития подготовило поправки в закон об акционерных обществах, которые призваны избавить публичные компании от «недобросовестных лиц». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

К недобросовестным лицам министерство относит:

  • осужденных с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления;
  • лиц с обвинительным приговором суда;
  • лиц, более двух раз привлекавшихся к административной ответственности в ходе банкротства компаний;
  • привлекавшихся к субсидиарной ответственности лиц;
  • тех, кому отказывали в регистрации юридического лица.

В законопроекте отмечается, что публичная компания должна отказать такому кандидату в должности директора, гендиректора, члена правления или дирекции в случае выявления несоответствия требованиям. Если же признаки недобросовестности обнаружат уже после назначения, то сотрудника должны уволить в течение месяца.

Как сообщил газете замминистра экономического развития Илья Торосов, новые поправки соответствуют требованиям к деловой репутации, которые сейчас применяются в банковском секторе. Они должны сократить риски и недобросовестную коммерческую практику.

От Сердюкова до Меня: кто из российских чиновников был под следствием
Фотогалерея 

Юрист Дмитрий Степанов пояснил, что законопроект касается публичных акционерных обществ, компаний, торгующихся на бирже, или тех юрлиц, у кого в названии есть ПАО, но на биржу они не выходили. Таких организаций в России около 10 тыс., среди них около 200 — значимые на рынке компании.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Степанов считает предложение Минэкономразвития своевременным, но требующим уточнения формулировок. «В первом пункте предлагается ограничение осужденных по умышленному составу, а у нас половина Уголовного кодекса — это умышленный состав. И если в отнесении к недобросовестным лицам осужденных за воровство или мошенничество есть логика, то поражение в правах, например, за мелкое хулиганство может показаться чрезмерным и необоснованным», — пояснил эксперт.

Он также отметил отсутствие контроля за теми компаниями, которые не вышли на биржу. Таковых среди всех публичных обществ — львиная доля. Юрист Александр Долгов обратил внимание на то, что законопроект не указывает, как именно компания должна проверять кандидатов, не определен момент, когда ПАО будет считаться знавшим об их недобросовестности.

Мишустин назвал способ привлечь первых лиц компаний к ответу за экологию
Бизнес
<p>Территория ТЭЦ-3 в Норильске</p>

В ноябре прошлого года Минэкономразвития предлагало урегулировать вопрос с «пропавшими акционерами» — держателями долей компаний, которые на протяжении долгого времени не осуществляют свои права акционеров, либо же о них отсутствуют сведения. Таким акционерам предлагается приостановить выплату дивидендов и перестать приглашать на общие собрания, если об этих лицах нет никаких сведений более двух лет.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
акционерное общество компании Минэкономразвития законопроект
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Суд объяснил первое поражение ЦБ по делу об убытках за санацию банка
Финансы
ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter