 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

Глава «Самолета» спрогнозировала дефицит предложения жилья к 2026 году

Девелоперы затормозили вывод новых проектов жилья из-за высоких ставок, это грозит его нехваткой и ростом цен, считает глава «Самолета». Средний россиянин из-за заградительных ставок уже не может позволить себе стандартную ипотеку
Анна Акиньшина
Анна Акиньшина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сохранение высоких ставок по кредитам под новые объекты жилой недвижимости может привести к снижению числа проектов и дефициту предложения жилья на рынке к 2026 году. Об этом заявила в интервью РБК гендиректор крупнейшего в России девелопера группы «Самолет» Анна Акиньшина.

Главными вызовами прошедшего 2024 года глава «Самолета» назвала ключевую ставку на уровне 21%, отмену массовой льготной ипотеки под 8% и ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас все девелоперы, по ее словам, сокращают квадратные метры предложения. «В перспективе при высоких ставках в целом на рынке вероятны сокращение новых запусков и дефицит предложения к 2026 году», — говорит Акиньшина. Это, в свою очередь, может привести к тому, что при восстановлении программ доступной ипотеки и спроса на рынке «окажется мало метров экспонирования, поэтому цена может существенно возрасти», предупреждает гендиректор «Самолета».

Глава «Самолета» — РБК: «Нет цели продать Х метров на Х рублей»
Бизнес
Анна Акиньшина

Сама группа «Самолет» продолжает выводить на рынок точечные проекты в местах, где видит высокий отложенный спрос или высокую маржинальность реализации, чтобы сохранить доступность жилья. «Мы же не стремимся к увеличению цен, в наших интересах сохранение доступности жилья широкой аудитории», — уверяет Акиньшина.

Основная программа льготной ипотеки под 8%, которая завершилась 1 июля 2024 года, поддерживала продажи жилья в сегменте эконом- и комфорт-класса, таких проектов в портфеле «Самолета» большинство. Широкую программу льготной ипотеки ключевые игроки рынка оценивали как меру поддержки, напоминает Акиньшина. Изначально эта программа была запущена в 2020 году, во время пандемии, для поддержки строительной отрасли, поэтому в «Самолете» ожидали, что так или иначе ее объемы сократятся.

«Сейчас мы не видим снижения спроса, а скорее фиксируем ситуацию, когда среднестатистический гражданин нашей страны не может позволить себе стандартную ипотеку из-за заградительных ставок», — констатирует Акиньшина. По ее словам, с начала года в стране было выдано 100 тыс. ипотечных кредитов — на 40% меньше, чем год назад. Рынок поддерживают в основном льготные ипотечные программы, в частности семейная ипотека.

Какая зарплата нужна для покупки в ипотеку однушки в 2025 году
Недвижимость
Фото:Jelena Zelen / Shutterstock / FOTODOM

Семейная ипотека для «Самолета», работающего прежде всего в комфорт-классе, важнейший инструмент: доля продаж с ее использование составляет 60%. «Но здесь важно, чтобы банки не ограничивали выдачу, как мы это видели в конце 2024 года», — подчеркивает Акиньшина. Сейчас условие для получения такого кредита — наличие ребенка до семи лет. «Если же будет принята инициатива по распространению программы на семьи с одним ребенком до 18 лет, то нам это очень сильно поможет удовлетворить отложенный спрос именно семей с детьми, для которых решение жилищного вопроса стоит наиболее остро», — говорит гендиректор «Самолета». При таком сценарии она прогнозирует рост потока клиентов на 30–40%, но добавляет, что действие ипотечного стандарта нивелирует заметную часть этого роста.

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Финансы
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

На среднесрочном горизонте в «Самолете» ожидают постепенного восстановления кредитования как по рыночным программам, так и с господдержкой. Это будет происходить по мере снижения ключевой ставки. Кроме того, этому будут способствовать уже принятые — отмена лимитов, снижение макронадбавок по ипотечным кредитам, повышение уровня возмещения банкам — и продвигаемые рынком меры. По мнению Акиньшиной, поддержать рынок и стимулировать застройщиков позволит также предложенное «Дом.РФ» субсидирование ставок проектного финансирования для жилья с вводом в 2026 году и позже.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Молоткова
При участии
Елена Сухорукова
Группа «Самолет» девелопер доступная ипотека жилье
Материалы по теме
Вице-премьер Марат Хуснуллин — РБК: «У нас денег в принципе хватает»
Экономика
Минфин объявил о частичном расширении семейной ипотеки на вторичное жилье
Финансы
Власти проработают вопрос о новом расширении программы семейной ипотеки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств ЕвропарламентаПолитика, 12:04
Как интеграции 1С упрощают процессы работы страховых компанийРБК Компании, 12:00
Стубб рассказал о вопросе Трампа: «Можно ли доверять Путину?»Политика, 11:59
НХЛ посвятила новые логотипы лиги в соцсетях погоне Овечкина за рекордомСпорт, 11:58
За какие машины в 2025 году придется заплатить налог на роскошь: списокАвто, 11:55
2025 год рискует стать переломным для ИТ. Какие законы перетрясут отрасльPro, 11:50
ЦБ сообщил о новой уловке мошенников с «международным счетом»Общество, 11:41
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Банк подал иск о банкротстве дистрибьютора вин из ГрузииВино, 11:37
Росрыболовство опровергло связь с открывшим стрельбу в МурманскеОбщество, 11:36
В МИДе заявили о сожалении в странах ЕС об отказе от предложений ПутинаПолитика, 11:30
«Медиазона» объявила о сокращениях из-за нехватки денегТехнологии и медиа, 11:24
Армения уведомила ОДКБ, что не будет финансировать организациюПолитика, 11:18
Биткоин растерял рост прошедшей недели. Что случилось на крипторынкеКрипто, 11:12