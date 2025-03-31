Глава «Самолета» спрогнозировала дефицит предложения жилья к 2026 году

Девелоперы затормозили вывод новых проектов жилья из-за высоких ставок, это грозит его нехваткой и ростом цен, считает глава «Самолета». Средний россиянин из-за заградительных ставок уже не может позволить себе стандартную ипотеку

Анна Акиньшина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сохранение высоких ставок по кредитам под новые объекты жилой недвижимости может привести к снижению числа проектов и дефициту предложения жилья на рынке к 2026 году. Об этом заявила в интервью РБК гендиректор крупнейшего в России девелопера группы «Самолет» Анна Акиньшина.

Главными вызовами прошедшего 2024 года глава «Самолета» назвала ключевую ставку на уровне 21%, отмену массовой льготной ипотеки под 8% и ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас все девелоперы, по ее словам, сокращают квадратные метры предложения. «В перспективе при высоких ставках в целом на рынке вероятны сокращение новых запусков и дефицит предложения к 2026 году», — говорит Акиньшина. Это, в свою очередь, может привести к тому, что при восстановлении программ доступной ипотеки и спроса на рынке «окажется мало метров экспонирования, поэтому цена может существенно возрасти», предупреждает гендиректор «Самолета».

Сама группа «Самолет» продолжает выводить на рынок точечные проекты в местах, где видит высокий отложенный спрос или высокую маржинальность реализации, чтобы сохранить доступность жилья. «Мы же не стремимся к увеличению цен, в наших интересах сохранение доступности жилья широкой аудитории», — уверяет Акиньшина.

Основная программа льготной ипотеки под 8%, которая завершилась 1 июля 2024 года, поддерживала продажи жилья в сегменте эконом- и комфорт-класса, таких проектов в портфеле «Самолета» большинство. Широкую программу льготной ипотеки ключевые игроки рынка оценивали как меру поддержки, напоминает Акиньшина. Изначально эта программа была запущена в 2020 году, во время пандемии, для поддержки строительной отрасли, поэтому в «Самолете» ожидали, что так или иначе ее объемы сократятся.

«Сейчас мы не видим снижения спроса, а скорее фиксируем ситуацию, когда среднестатистический гражданин нашей страны не может позволить себе стандартную ипотеку из-за заградительных ставок», — констатирует Акиньшина. По ее словам, с начала года в стране было выдано 100 тыс. ипотечных кредитов — на 40% меньше, чем год назад. Рынок поддерживают в основном льготные ипотечные программы, в частности семейная ипотека.

Семейная ипотека для «Самолета», работающего прежде всего в комфорт-классе, важнейший инструмент: доля продаж с ее использование составляет 60%. «Но здесь важно, чтобы банки не ограничивали выдачу, как мы это видели в конце 2024 года», — подчеркивает Акиньшина. Сейчас условие для получения такого кредита — наличие ребенка до семи лет. «Если же будет принята инициатива по распространению программы на семьи с одним ребенком до 18 лет, то нам это очень сильно поможет удовлетворить отложенный спрос именно семей с детьми, для которых решение жилищного вопроса стоит наиболее остро», — говорит гендиректор «Самолета». При таком сценарии она прогнозирует рост потока клиентов на 30–40%, но добавляет, что действие ипотечного стандарта нивелирует заметную часть этого роста.

На среднесрочном горизонте в «Самолете» ожидают постепенного восстановления кредитования как по рыночным программам, так и с господдержкой. Это будет происходить по мере снижения ключевой ставки. Кроме того, этому будут способствовать уже принятые — отмена лимитов, снижение макронадбавок по ипотечным кредитам, повышение уровня возмещения банкам — и продвигаемые рынком меры. По мнению Акиньшиной, поддержать рынок и стимулировать застройщиков позволит также предложенное «Дом.РФ» субсидирование ставок проектного финансирования для жилья с вводом в 2026 году и позже.