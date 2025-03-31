Глава «Самолета» прокомментировала информацию об увольнениях в компании

Гендиректор группы «Самолет» назвала недостоверными данные о массовых сокращениях в компании: сейчас, как и в 2023 году, в ней работают около 7 тыс. сотрудников. Но группа приостановила некоторые не связанные со стройкой проекты

Анна Акиньшина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Количество сотрудников группы «Самолет» (без учета рабочих на строительных площадках) на текущий момент составляет порядка 7 тыс. человек — с 2023-го эта цифра практически не поменялась. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор девелопера Анна Акиньшина.

В конце прошлого года телеграм-канал Shot сообщил о массовых сокращениях в «Самолете» со ссылкой на сотрудников компании. По их данным, число работников застройщика за последние шесть месяцев 2024 года снизилось «на несколько тысяч» (точные цифры не раскрывались). При этом собеседники указывали, что руководство просило людей написать заявление по собственному желанию, а некоторым предлагало перевестись в другие департаменты.

В 2024 году компания действительно адаптировалась к вызовам рынка, но о массовых сокращениях речь не шла, рассказала Акиньшина. «Заголовки в стиле «уволили тысячи сотрудников» не соответствовали действительности», — пояснила она. По словам главы компании, «Самолет» сохранил фокус на развитии и удержании профильных компетенций, а также на работе с высококвалифицированными специалистами. Основная задача для застройщика — перераспределить кадры, найти оптимальные решения для каждого сотрудника и для компании в целом, подчеркнула Акиньшина.

Приоритетное сейчас направление для «Самолета» — основной бизнес в стройке, компания делает акцент на повышение производительности и укомплектованности связанных с ней подразделений, указывает гендиректор группы. У застройщика были планы по развитию ряда направлений, добавлявших стоимость основному бизнесу. Но некоторые из них, по словам Акиньшиной, на сегодняшний день приостановлены — например, это «Жизнь по подписке» (предполагал продажу ежедневных потребительских сервисов).

Кроме этого, «Самолет» активно инвестирует в цифровую трансформацию — по словам Акиньшиной, это помогает оптимизировать трудозатраты. К примеру, чат-боты упрощают работу проектировщиков, а автоматизированные системы закупок проводят скоринг и прогнозируют рост цен на материалы. А обслуживающие стройку направления (10D, проектирование, аналитическая платформа данных), в которые компания инвестировала в прошлые годы, теперь стали позволять ей экономить.

Что касается рабочих на площадках, то с ними девелопер работает через подрядчиков, пояснила Акиньшина. «Из каких стран и по каким квотам работники приезжают — это их зона ответственности», — подчеркнула она. При этом, по ее словам, компания гарантирует подрядчикам долгосрочные объемы и загрузку. Глава «Самолета» также добавила, что компании не хватает около 20% рабочих, прежде всего на отделку.

В целом же дефицит рабочих в российской строительной отрасли может составлять примерно 200–400 тыс. человек, говорил ранее в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Нехватку строителей он называл самой острой проблемой для отрасли на текущий момент. Возникновение такой ситуации Хуснуллин объяснял увеличением объемов строительства на 30% с 2020 года.