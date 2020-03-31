ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки

ВМФ до сих пор не дал разрешение НОВАТЭКу на строительство терминала для приема сжиженного природного газа на Камчатке для газификации региона. На Камчатке компания также планирует построить перевалочный СПГ-терминал

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Газификация Камчатки силами НОВАТЭКа тормозится из-за позиции Военно-морского флота. По словам заместителя председателя правления компании Дениса Соловьева, ВМФ написал письмо, в котором не дает разрешение на строительство в бухте Авачинская терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

«В Авачинской бухте было выбрано место для терминала, но было письмо от Военно-морского флота, что плавучий регазификационный терминал там нет возможности разместить», — сообщил Соловьев, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации во вторник, 31 марта. Заседание транслировалось на сайте верхней палаты.

«Мы ведем работу с Минобороны, она проходит конструктивно, рассматриваем возможность газификации их объектов на Камчатке тоже. Больших сложностей мы пока не видим», — уточнил зампред НОВАТЭКа.

РБК направил запросы в пресс-службы ВМФ и Минобороны.