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ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки

ВМФ до сих пор не дал разрешение НОВАТЭКу на строительство терминала для приема сжиженного природного газа на Камчатке для газификации региона. На Камчатке компания также планирует построить перевалочный СПГ-терминал
НОВАТЭК NVTK ₽910 +5,08% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Газификация Камчатки силами НОВАТЭКа тормозится из-за позиции Военно-морского флота. По словам заместителя председателя правления компании Дениса Соловьева, ВМФ написал письмо, в котором не дает разрешение на строительство в бухте Авачинская терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

«В Авачинской бухте было выбрано место для терминала, но было письмо от Военно-морского флота, что плавучий регазификационный терминал там нет возможности разместить», — сообщил Соловьев, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации во вторник, 31 марта. Заседание транслировалось на сайте верхней палаты.

«Мы ведем работу с Минобороны, она проходит конструктивно, рассматриваем возможность газификации их объектов на Камчатке тоже. Больших сложностей мы пока не видим», — уточнил зампред НОВАТЭКа.

РБК направил запросы в пресс-службы ВМФ и Минобороны.

НОВАТЭК — крупнейший в России производитель сжиженного природного газа, компании принадлежит завод «Ямал СПГ», который по итогам 2019 года выпустил 18,4 млн т СПГ. Компания планирует запустить второй завод «Арктик СПГ-2» к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т.

НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры. Из бюджета на его софинансирование будет выделено 28 млрд руб. Инвестиции НОВАТЭКа — более 70 млрд руб. Общая мощность терминала составит до 21,7 млн т в год.

В процессе перевалки СПГ образуется так называемый отпарной газ, его предполагалось направить в Петропавловск. Однако, как заявил в июне 2019 года глава и совладелец компании Леонид Михельсон, стоимость трубы до города из-за сложной местности может превысить 100 млрд руб., сообщал «Коммерсант».

Поэтому сейчас рассматривается вариант строительства приемного терминала СПГ в Петропавловске мощностью до 1 млрд куб. м газа, куда НОВАТЭК может доставлять СПГ на небольшом танкере из Бечевинской бухты. Регазифицировать этот газ предполагалось на терминале в бухте Авачинская.

В конце февраля курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев дал поручение профильным ведомствам до конца марта проработать варианты газификации Камчатки. РБК направил запрос представителю Трутнева.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Любовь Порываева
Теги: ВМФ, НОВАТЭК, СПГ, Камчатка
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