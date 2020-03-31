ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки
Газификация Камчатки силами НОВАТЭКа тормозится из-за позиции Военно-морского флота. По словам заместителя председателя правления компании Дениса Соловьева, ВМФ написал письмо, в котором не дает разрешение на строительство в бухте Авачинская терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ).
«В Авачинской бухте было выбрано место для терминала, но было письмо от Военно-морского флота, что плавучий регазификационный терминал там нет возможности разместить», — сообщил Соловьев, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации во вторник, 31 марта. Заседание транслировалось на сайте верхней палаты.
«Мы ведем работу с Минобороны, она проходит конструктивно, рассматриваем возможность газификации их объектов на Камчатке тоже. Больших сложностей мы пока не видим», — уточнил зампред НОВАТЭКа.
РБК направил запросы в пресс-службы ВМФ и Минобороны.
НОВАТЭК — крупнейший в России производитель сжиженного природного газа, компании принадлежит завод «Ямал СПГ», который по итогам 2019 года выпустил 18,4 млн т СПГ. Компания планирует запустить второй завод «Арктик СПГ-2» к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т.