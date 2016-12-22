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Пять пассажиров из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации
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Пять пассажиров из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации
Бизнес, 13:19
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Пять пассажиров из США обвинили «Аэрофлот» в расовой дискриминации
Американцы индийского происхождения заявляют, что из-за цвета кожи им не дали улететь из Шереметьево в Нью-Йорк, отправив в Дели. В «Аэрофлоте» отвергают обвинения в дискриминации, заявляя о необоснованных требованиях пассажиров
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокаты юридического бюро Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC и Ассоциация мусульманских адвокатов подали жалобу в департамент транспорта США на российскую авиакомпанию «Аэрофлот». Документ опубликован на сайте ассоциации.

Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC специализируется на коммерческих спорах, среди клиентов бюро — Всемирный банк, а также компании и банки арабских стран. «Мусульманские адвокаты» декларируют своей целью защиту прав мусульман в США, эта организация оспаривает в Верховном суде указ президента Дональда Трампа, ограничивший въезд в страну граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Судана.

Жалоба подана в интересах пяти граждан США индийского происхождения, которые в начале января летели самолетом «Аэрофлота». Они обвинили компанию в дискриминации по цвету кожи. В авиакомпании признают факт невежливого обращения с пассажирами, но отрицают любую дискриминацию.

Имена пассажиров: Марк Фернадес, Шахана, Сабина и Бакиул Ислам, а также Аншул Агравай. Они утверждают, что «Аэрофлот» вынудил их лететь в Дели, хотя они должны были лететь в Нью-Йорк, следует из жалобы в департамент транспорта США.

В Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, Ассоциации мусульманских адвокатов и департаменте транспорта США пока не ответили на запросы РБК.

Как следует из документа, пассажиры прилетели бортом «Аэрофлота» из Дели в Шереметьево 7 января. Далее они должны были лететь в Нью-Йорк. Из-за непогоды в американском аэропорту рейс из Москвы был задержан. Пассажиры утверждают, что попытались зарегистрироваться на другие рейсы «Аэрофлота» до Нью-Йорка (включая варианты со стыковкой), но в компании заявили, что свободных мест нет.

При этом, согласно жалобе, другим американским пассажирам со светлой кожей «Аэрофлот» предоставил возможность вылететь в США. ​

Представитель «Аэрофлота», который в жалобе фигурирует как Михаил, сообщил путешественникам, что авиакомпания не может выдать им транзитные визы и в результате они не могут оставаться в Москве более 24 часов согласно законодательству. Таким образом, по словам Михаила, их единственным выбором было бы «вернуться в Индию» или быть «депортированными» в Индию российскими властями.

Пассажиры утверждают, что «многократно объясняли представителям «Аэрофлота», что они не могут быть депортированы в Индию, так как являются гражданами США». В качестве доказательства они показывали американские паспорта.

Чтобы решить спорный вопрос, американские пассажиры позвонили в посольство США в Москве. Дежурный офицер посольства по телефону подтвердил, что гражданин США не может быть депортирован в третьи страны без его желания.

В жалобе отмечается, что «Аэрофлот» относился к пассажирам, «которых воспринимал как белых американцев, заметно по-иному, чем к пассажирам, которых воспринимал как азиатских путешественников». Как говорится в документе, два белых американца, которые летели из Хошимина в Нью-Йорк и оказались в такой же ситуации, заявили, что они остались в Москве более чем на 24 часа и не сталкивались с какими-либо попытками депортации обратно в Хошимин. Авиакомпания предоставила им доступ в комнату для отдыха. ​

В итоге пассажиры, написавшие впоследствии жалобу, улетели рейсом авиакомпании в Нью-Дели.

«Из-за этого инцидента пассажиры были вынуждены отсутствовать на работе и учебе и получили эмоциональное расстройство. Сотрудники «Аэрофлота» неоднократно и систематически подвергали дискриминации путешественников из Азии, что нарушает федеральные законы США», — говорится в документе.

В заключение жалобы пассажиры просят, чтобы департамент транспорта США провел расследование действий «Аэрофлота», чтобы гарантировать, что авиакомпания будет нести ответственность за плохое обращение с гражданами США, которых «подвергала дискриминации не по какой другой видимой причине, кроме как их предполагаемой расы, цвета кожи, национального происхождения и/или религии».

Официальный представитель «Аэрофлота» сказал РБК, что «тщательное внутреннее расследование установило, что никакой дискриминации пассажиров не было, но был факт недостаточно вежливого обращения».

Источник РБК в «Аэрофлоте» добавляет, что пассажирам «сразу же была предложена высокая компенсация, но они изначально не пошли на конструктивное решение». По его словам, указанные пассажиры «заявили необоснованные и несопоставимые с ущербом условия», однако не уточнил точную сумму. «При этом сразу же сообщили, что будут обращаться в СМИ с обвинениями в расовой дискриминации, если компания не пойдет на их условия», — сказал собеседник РБК.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «Аэрофлот» , Америка , Индия
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