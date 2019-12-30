Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Госкорпорация ВЭБ.РФ и «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) создали совместное предприятие. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК.
Основной владелец НИК — предприниматель и сын генерального прокурора Игорь Чайка. Компания получила название «Инжиниринг.РФ», СП создано базе ООО «ВЭБ Инжиниринг» и НИК
В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о создании юридического лица с таким названием внесена 27 декабря.
В заявлении о создании новой компании указывается, что ее целью является «создание высокотехнологичных объектов «под ключ», внедрение наилучших доступных технологий, создание высокотехнологичных российских производств в иностранных государствах».