Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

«Новая структура даст серьезный импульс развитию инжиниринга в России, в том числе в части проектов, реализуемых при участии ВЭБ.РФ

Происходит создание инжиниринговой структуры нового формата, способной управлять портфелем с выручкой свыше 100 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как отметил Игорь Чайка, слова которого приводятся в сообщении, «на базе «Инжиниринг.РФ» планируется собрать самую компетентную команду в стране в сфере инжиниринга».

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

Национальная инжиниринговая корпорация была создана в апреле 2018 года на базе Технологической инжиниринговой компании, владельцем которой был Роман Сарычев. Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.