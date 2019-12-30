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Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
СП создано на базе «Национальной инжиниринговой корпорации» и «ВЭБ Инжиниринга» с целью создавать высокотехнологичные объекты «под ключ»
Игорь Чайка (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Госкорпорация ВЭБ.РФ и «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) создали совместное предприятие. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК.

Основной владелец НИК — предприниматель и сын генерального прокурора Игорь Чайка. Компания получила название «Инжиниринг.РФ», СП создано базе ООО «ВЭБ Инжиниринг» и НИК

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о создании юридического лица с таким названием внесена 27 декабря.

В заявлении о создании новой компании указывается, что ее целью является «создание высокотехнологичных объектов «под ключ», внедрение наилучших доступных технологий, создание высокотехнологичных российских производств в иностранных государствах».

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«Новая структура даст серьезный импульс развитию инжиниринга в России, в том числе в части проектов, реализуемых при участии ВЭБ.РФ
Происходит создание инжиниринговой структуры нового формата, способной управлять портфелем с выручкой свыше 100 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как отметил Игорь Чайка, слова которого приводятся в сообщении, «на базе «Инжиниринг.РФ» планируется собрать самую компетентную команду в стране в сфере инжиниринга».

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

Национальная инжиниринговая корпорация была создана в апреле 2018 года на базе Технологической инжиниринговой компании, владельцем которой был Роман Сарычев. Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.

Авторы: Михаил Юшков, Артем Филипенок
Теги: Игорь Чайка
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