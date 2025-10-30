Юрлицо «Синема парк» отсудило у экс-офиса Sony в России упущенную выгоду

Суд в Москве удовлетворил иск одного из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» к экс-офису Sony Pictures в России. Киносеть отсудила больше 160 млн руб. упущенной из-за ухода мейджора с российского рынка выгоды

Одно из юрлиц крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» — ООО «Райзинг стар медиа» — отсудило у бывшего офиса голливудской кинокомпании Sony Pictures в России 162 млн руб. упущенной выгоды. Соответствующие исковые заявления удовлетворил Арбитражный суд Москвы, передает корреспондент РБК из зала суда.

Два юрлица объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» — ООО «Райзинг стар медиа» и АО «Синема парк» — подали иски к юрлицу бывшего офиса Sony Pictures в России — ООО «Контент-Клуб» — в августе 2025 года. Изначально сумма двух исков составляла 578 млн руб., которую «Синема парк» называл упущенной выгодой из-за ухода голливудского мейджора с российского рынка в марте 2022 года.

Свои требования «Синема парк» объясняет тем, что за период с 2022 по 2025 год Sony Pictures выпустила в мировой прокат 15 новинок. Тем не менее в России они показаны не были, из-за чего киносеть недополучила кассовые сборы.

После проведения судебной экспертизы по ходатайству истца сумма исковых требований ООО «Райзинг стар медиа» была увеличена со 104 млн до 162 млн руб. Ответчик подавал ходатайства об отводе экспертной организации и о назначении повторной экспертизы. Но удовлетворены они не были.

Представители «Синема парка» в суде настаивали, что «Контент-клуб» злоупотреблял своим правом, не заключая соглашения на предоставление лицензий на показ фильмов Sony, а также кинокомпании Columbia Pictures (ее дистрибуцией в России также занималась Sony) в России. Представители «Контент-клуба» в свою очередь утверждали, что предоставление лицензий — это право, а не обязанность компании. «У нас объективно отсутствовала возможность предоставить такие лицензии по независящим от нас причинам», — добавил представитель «Контент-клуба», напомнив, что Sony Pictures ушла из России.

Как начались суды между Sony и российскими киносетями

Ранее само экс-представительство Sony Pictures пыталось отсудить у российской киносети больше 1 млрд руб. долга. Но с большинством участников рынка, кроме «Синема парка», удалось прийти к досудебному урегулированию. По большинству исков «Контент-клуба» производство по делу было прекращено, следует из материалов картотеки, так как компании смогли урегулировать дело в досудебном порядке. Дело против объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» тем не менее продолжилось, и суд удовлетворил исковые требования бывшего офиса Sony Pictures в России, обязав компанию выплатить почти 0,5 млрд руб. долга по ранее заключенным договорам на показ фильмов.

За последние три года Sony Pictures выпускала в мировой прокат такие фильмы, как кинокомикс «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли (фильм собрал $100 млн в мировом прокате), «Крейвен-Охотник» ($62 млн), «Человек-паук: Паутина вселенных» ($690 млн).