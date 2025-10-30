Аудиторы выявили 600 км автодорог, поврежденных при строительстве М12

На ремонт более 600 км региональных дорог, поврежденных грузовиками в ходе строительства трассы М-12 в Нижегородской области, не предусмотрено финансирование, заявила Счетная палата. На восстановление требуется 12,8 млрд руб.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Счетная палата выявила отсутствие в бюджетах разных уровней запланированных средств на восстановление региональных и межмуниципальных дорог Нижегородской области по итогам строительства скоростной магистрали М-12 «Восток» (Москва — Тюмень). Во время строительства эти дороги были повреждены грузовым транспортом, возившим строительные материалы для скоростной трассы. Власти запланировали средства для частичной компенсации ущерба, но для полного восстановления не хватает 12,8 млрд руб., сделали вывод аудиторы по итогам проверки финансирования госзаказчиками автодорожной отрасли в 2021–2024 годах.

Трасса М-12 «Восток» (Москва — Казань — Тюмень) — часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Участок до Казани введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. Протяженность трассы на данный момент составляет 1086 км, трасса — полностью платная, говорится на сайте ГК «Автодор». Инвестиции в строительство этого участка составили 910 млрд руб. За 20 лет эксплуатации бюджет должен получить 1,8 трлн руб. налоговых поступлений, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как оценили ущерб региональным дорогам

В 2024 году в Нижегородской области зафиксировано сокращение доли региональных и межмуниципальных автодорог в нормативном состоянии на 1 037,62 км — с 41,35 до 33,39%, говорится в отчете Счетной палаты. Это 8,03% от общей протяженности всех автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе (12 928,98 км), оценили аудиторы.

К началу реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в январе 2019 года доля региональных автодорог в нормативном состоянии составляла 29,03%, следует из отчета. На 31 декабря 2023 года эта доля выросла до 41,35% (в абсолютном выражении это соответствовало росту на 1515,43 км, до 5299,6 км), говорится в документе.

«Одна из причин снижения протяженности региональной дорожной сети в нормативном состоянии — повреждение (разрушение) участков в 2020–2024 годах на маршрутах следования техники для строительства скоростной автомобильной дороги М-12 (заказчик — ГК «Автодор»). Последствия строительства М-12 нивелировали положительные результаты по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Нижегородской области в период 2019–2024 годов. На указанные цели израсходованы бюджетные средства в объеме 20,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 19 6 млрд руб.», — указала Счетная палата.

Участок М-12 был введен на территории Нижегородской области в 2023 году. «На начало и в ходе строительства М-12 вопросы использования автодорог для подвоза строительных материалов, в том числе порядок согласования маршрутов следования техники, не были урегулированы. Соглашения о восстановлении автодорог Нижегородской области между Минтрансом, ГК «Автодор» и ГКУ «Главное управление автодорог» (ГУАД) Нижегородской области заключены 6 февраля 2025 года», — указала Счетная палата. Этими соглашениями предусмотрено восстановление участков длиной 234,9 км, или 24,4% от общей протяженности поврежденных дорог. На 31 мая ГК «Автодор» отремонтировала участки протяженностью 107,2 км. Счетная палата путем визуального контроля установила на этих участках дефекты покрытия.

По еще 734,1 км подготовлены проекты меморандумов о взаимодействии между Минтрансом, ГК «Автодор» и Федеральным дорожным агентством (Росавтодором), предусматривающие их восстановление за счет федерального бюджета. На 31 мая меморандумы подписаны Минтрансом и «Автодором», но не подписаны Росавтодором, говорится в документе. Счетная палата по итогам визуального осмотра этих участков нашла на этих участках многочисленные дефекты — продольные и поперечные трещины, просадки, выбоины.

«На 31 мая отсутствуют решения по восстановлению автодорог регионального и межмуниципального значения, использованных при строительстве М-12, общей протяженностью 600,5 км. По данным ГКУ ГУАД, стоимость их приведения в нормативное состояние составляет 12,8 млрд руб. с учетом составленных ведомостей», — говорится в отчете. В СП считают целесообразным предложить Минтрансу, «Автодору» и правительству Нижегородской области уточнить источник финансирования этих участков к 30 января 2026 года.

Счетная палата указала, что фактические сборы платы за проезд по М-12 в 2024 году составили 20,5 млрд руб., что превысило план по сборам на 3,4 млрд руб.

В Росавтодоре переадресовали вопросы РБК в региональный минтранс. В госкомпании «Автодор» подчеркнули, что подвоз материалов для трассы М-12 велся в строгом соответствии с транспортными схемами, согласованными с регионами. Протяженность фактически задействованных дорог для интенсивного завоза материалов составила 2263 км, в том числе 969 км по Нижегородской области.

«До начала строительства были предусмотрены два варианта механизма восстановления дорог: в рамках реализации проекта строительства М-12 (по соглашениям с регионами) и за счет средств федерального бюджета — по меморандумам с Федеральным дорожным агентством (находится в ведомстве Минтранса). Госкомпания «Автодор» в рамках строительства М-12 восстановила 561 км автодорог Московской, Владимирской и Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстана на 9,98 млрд руб. В том числе 154 км в Нижегородской области», — отметил представитель госкомпании.

РБК направил запрос в Минтранс России и правительство Нижегородской области.

Кто должен компенсировать ущерб

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в фазе активного подвоза материалов для строительства крупных объектов вероятность заметного ущерба смежной дорожной сети достаточно высока. Масштаб ущерба зависит от выбранных маршрутов, контроля весовых параметров и того, были ли построены технологические объезды. В отношении уже нанесенного ущерба по дорогам регионального или межмуниципального значения финансирование ведется из бюджетов регионов и иных источников, а дорог местного значения — из местных бюджетов. Средства аккумулируются в дорожных фондах субъектов и муниципалитетов, согласно ст. 179.4 Бюджетного кодекса.

«В части компенсации ущерба от тяжеловесных перевозок с 1 марта 2024 года действуют Правила движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, которые объединяют порядок выдачи спецразрешений и плату в счет возмещения вреда, который должен компенсировать владелец транспортного средства. При этом средства направляются в доход соответствующего уровня бюджета. ГК «Автодор» в рамках отдельных соглашений и решений зачастую берет на себя восстановление локальной дорожной сети, задействованной при строительстве федеральных дорог, однако нормативная база в данном случае не регламентирует такие случаи», — поясняет эксперт.

Научный руководитель института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин отмечает, что формально проект организации строительства трасс должен быть согласован с владельцем окрестных субфедеральных дорог, используемых для подвоза строительных материалов. На этапе согласования заинтересованные владельцы этих дорог в лице администраций регионов должны настаивать, чтобы осевые нагрузки не превышались, говорит он: «На практике это означает, что подрядчик должен загружать свои самосвалы строго по норме, допустимой для местных дорог, к примеру не более 6 т на ось. В реальности эти правила соблюдают крайне редко: допустимые осевые нагрузки превышаются систематически и намного. Решения о компенсации в той или иной форме принимаются на уровне договоренности губернатора региона с ГК «Автодор» или Росавтодором. Или не принимаются вообще».

Какие нарушения еще выявили аудиторы

Счетная палата в рамках проверки использования бюджетных средств госзаказчиками Нижегородской, Тамбовской областей и Республики Саха (Якутия) выявила нарушения при заключении и исполнении госконтрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог федерального и регионального значения. Эти нарушения, по расчетам аудиторов, повлекли общее завышение стоимости работ на 7,1 млрд руб.

В частности, Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Упрдор Москва — Нижний Новгород» (подведомственное Росавтодору) при выборе подрядчика на капитальный ремонт участков трассы Р-132 «Золотое кольцо» некорректно рассчитало индекс прогнозной инфляции. Индекс был рассчитан исходя из того, что работы продлятся 30 месяцев вместо 17 месяцев. В результате был применен индекс 1,086 вместо индекса 1,05951. Это привело к тому, что начальная (максимальная) цена контракта была завышена на 198,7 млн руб. и составила 8,14 млрд руб. вместо 7,9 млрд руб., говорится в отчете аудиторов.

В ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» ответили РБК, что начальная (максимальная цена контракта) рассчитана в соответствии с приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр (в редакции от 14 июня 2022 № 484/пр). «Выполняются предусмотренные законодательством мероприятия по мерам реагирования по итогам проверки Счетной палаты», — добавили в пресс-службе ФКУ.

Аналогичные нарушения аудиторы нашли у ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)», ФКУ «Управтодор «Вилюй» (Якутия), ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» (Тамбовская область). РБК направил запросы в данные учреждения.