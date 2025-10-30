 Перейти к основному контенту
Рейтинг РБК 500
«Газпром» стал лидером рейтинга крупнейших компаний России РБК 500

Сюжет
Рейтинг РБК: 500 крупнейших компаний России
По итогам 2024 года «Газпром» получил самую большую для российских компаний выручку, а по размеру полученной прибыли уступил только Сбербанку. В первую пятерку рейтинга РБК 500 также вошли «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ВТБ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
По итогам 2024 года совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила ₽140,2 трлн, из которых ₽10,7 трлн (7,63% от общей суммы) пришлись на долю «Газпрома», вновь ставшего лидером рейтинга РБК 500.

Рейтинг крупнейших по выручке компаний — РБК 500

Благодаря ослаблению рубля (средний за 2024 год курс доллара составил ₽92 против ₽85 годом ранее), индексации внутренних цен на газ и росту объемов экспорта по «Силе Сибири» и в ЕС, а также увеличению стоимости российской нефти Urals, чистая выручка «Газпрома» в 2024 году выросла более чем на четверть. При этом суммарная выручка участников рейтинга увеличилась на 22% (для попадания в топ-500 необходима была выручка в размере не менее ₽36,5 млрд).

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2024 года составила ₽1,2 трлн, то есть примерно 10,8% от совокупной чистой прибыли участников рейтинга, раскрывших свои показатели (₽11,1 трлн).

В рейтинг вошли организации, раскрывшие показатели за 2024 год — специально для РБК, в СМИ или через открытые системы, такие как СПАРК. Ряд крупных компаний России не раскрывает свои финансовые результаты.

Нефтегазовая отрасль в целом также стала лидером рейтинга по выручке и чистой прибыли. В общей сложности 50 попавших в рейтинг нефтегазовых компаний выручили за 2024 год ₽37,7 трлн, то есть 26,9% совокупных доходов участников топ-500. Общая прибыль нефтегазовых компаний составила ₽4,59 трлн, из которых почти половина пришлась на «Газпром» и «Роснефть» (₽1 трлн при выручке более ₽10 трлн). Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (четвертое место в рейтинге) составила ₽848 млрд.

Рейтинг крупнейших компаний РБК 500: что он говорит об экономике
Кроме нефтегазовых гигантов в топ-5 рейтинга вновь вошли два крупнейших госбанка — Сбербанк (третье место) и ВТБ (пятое место). При этом именно Сбербанк стал лидером по чистой прибыли ₽1,58 трлн.

В 2025 году выручка российских компаний продолжит расти — даже просто из-за роста реального ВВП и инфляции, полагает профессор РЭШ Олег Шибанов. При этом расстановка лидеров, по мнению экспертов, может измениться. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин полагает, что по итогам 2025 года Сбербанк может выйти на второе место.

Евгений Калюков
Газпром РБК 500
