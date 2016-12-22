Экс-глава НТВ рассказал о привлечении $400 млн на IPO продавца марихуаны

Компания Curaleaf, занимающаяся распространением марихуаны и препаратов на ее основе в США, вышла на биржу и привлекла около $400 млн. Главой кампании является владелец группы «Ренессанс Страхование» и экс-глава НТВ Борис Йордан

Фото: Curaleaf Florida / Twitter

Компания Curaleaf, занимающаяся производством и продажей марихуаны в США, вышла на канадскую биржу. В результате размещения ей удалось привлечь 520 млн канадских долларов (около $400 млн), говорится в пресс-релизе компании.

С учетом стоимости акций после размещения, капитализация Curaleaf достигла $4 млрд, что делает ее крупнейшей в этом секторе. «Мы привлекли средства, которые можно использовать для продолжения бизнеса. Мы ожидаем в скором времени большой консолидации — мы идем к этому очень быстро», — рассказал Bloomberg глава правления компании и владелец группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан.

О своих инвестиция в компанию, занимающуюся воспроизводством лекарств на основе каннабиса Йордан рассказал в августе 2017 года. Тогда вместе с партнерами, имена которых он не назвал, вложил $100 млн в компанию PalliaTech Inc. В августе 2018 года компания сменила название на Cureleaf.

«Мы говорим об индустрии на этапе ее становления, которая должна быть построена с нуля: речь идет о законодательстве и так далее», — комментировал Йордан свои вложения.

Законодательство США, действительно, не позволило Curaleaf произвести размещение на американских биржах. Однако в соседней Канаде законодательство в отношении каннабиса более либерально. В июне 2018 года парламент страны одобрил употребление марихуаны в рекреационных целях. Закон разрешает покупать марихуану в Канаде любому человеку старше 18 лет, но только при условии, что объем приобретаемого наркотика будет меньше 30 гр.​ Также он позволяет канадцам выращивать до четырех кустиков конопли дома.

В 1995 году Йордан, который является гражданином США, основал инвестбанк «Ренессанс Капитал». В начале 2000-х годов после перехода медиаактивов Владимира Гусинского под контроль «Газпрома» Йордан стал гендиректором ОАО «Газпром-медиа», а также гендиректором ОАО «Телекомпания НТВ» (на этом посту он сменил Евгения Киселева). В 2003 году Йордан покинул оба этих поста. В последние годы занимается в основном страховым бизнесом, владея группой «Ренессанс Страхование».