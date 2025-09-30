 Перейти к основному контенту
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX

Boeing хочет выпустить узкофюзеляжный лайнер на замену 737 MAX, эксплуатация которого была запрещена после двух авиакатастроф. По данным WSJ, корпорация ведет переговоры с Rolls-Royce, но разработка пока находится на ранней стадии
Boeing BA $217,08 -1,89% Купить
Самолет&nbsp;Boeing 737 MAX
Самолет Boeing 737 MAX (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американская корпорация Boeing планирует создать новый узкофюзеляжный самолет, который придет на смену модели 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Самолет 737 MAX был введен в эксплуатацию в 2017 году, но его полеты по всему миру были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.

По информации газеты, в этом году исполнительный директор Boeing Келли Ортберг встретился с представителями Rolls-Royce Holdings в Великобритании, где они обсудили новый двигатель для самолета. В сегменте гражданской авиации он назначил нового руководителя разработки продукции, который ранее занимался созданием воздушного судна нового типа.

Один из источников WSJ рассказал, что Boeing уже проектирует кабину экипажа нового узкофюзеляжного самолета. Однако разработка самолета пока находится на ранней стадии, и планы еще обретают форму, отмечают другие собеседники издания.

Газета подчеркивает, что Ортберг публично не раскрывал подробности планов по созданию преемника 737 MAX. Ранее он неоднократно говорил, что приоритетами Boeing являются решение давних проблем с производством, а также укрепление финансового состояния корпорации.

Бортпроводники подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся в полете двери
Общество
Фото:NTSB / Getty Images

Комментируя информацию газеты, в Boeing заявили, что по-прежнему сосредоточены на реализации плана восстановления деятельности, в том числе на поставках около 6 тыс. заказанных гражданских самолетов и сертификации уже анонсированных моделей воздушных судов. «Наша команда оценивает рынок, развивает ключевые технологии и улучшает финансовые показатели, чтобы мы были готовы к тому времени, когда будет целесообразно двигаться дальше с новым продуктом», — добавили в корпорации.

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. У пилотов возникли проблемы с определением высоты и скорости. В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Пилоты также сообщали о проблемах в управлении полетом. Эти инциденты резко сократили прибыль Boeing и стали причиной судебных исков и уголовного расследования, начатого Министерством юстиции США.

Милена Костерева
Boeing 737 MAX Rolls-Royce
