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Бизнес ,  
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Гордеев поручил разобраться с обманом потребителей на этикетках продуктов
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил убрать из законодательства лазейки, которые позволяют вводить покупателей в заблуждение о свойствах и происхождении продуктов, например, писать «родниковая» на этикетке воды не из родника
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Вопрос о сложившейся на рынке практике, когда производители дезинформируют покупателей о свойствах и характеристиках продуктов, заявленных на упаковке, руководитель Роскачества Максим Протасов обсуждал с вице-премьером Алексеем Гордеевым еще летом. По итогам встречи Протасов направил Гордееву письмо (копия есть у РБК), в котором просит вице-премьера поручить профильным ведомствам — Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу и Роскачеству — проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент о маркировке пищевой продукции, чтобы устранить проблему обмана потребителей.

Вице-премьер поручил рассмотреть вопрос — поручение было направлено для проработки в Минсельхоз, сообщил РБК представитель Гордеева. Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Роспотребнадзором рассматривает предложения Роскачества, сообщили РБК в министерстве.

Сейчас производители используют такие наименования, как «ключевая вода», «горный мед», «целебный продукт», «натуральный» или «традиционный» и т.п., но подтверждать эти свойства документально они не обязаны, пояснили РБК в Роскачестве. Такая информация на этикетке — маркетинговая уловка, которая вводит в заблуждение потребителей и наносит вред добросовестным производителям, уверены в Роскачестве.

В письме вице-премьеру Протасов приводит несколько примеров, как неправильная маркировка может вводить в заблуждение. Например, «природная питьевая вода», по соответствующему техрегламенту, должна быть идентифицирована. Но это требование, по сути, декларативное: методики или схемы сертификации, которые позволяют однозначно определить, что питьевая вода действительно взята из природных источников, отсутствуют. Более того, закон не запрещает производителям писать на этикетке слово nature или его аналоги, которые потребитель может ошибочно истолковать как то, что это вода природного происхождения.

Решением проблемы, по мнению Роскачества, станет процедура документального подтверждения свойств товаров, информация о которых нанесена на упаковку. Для этого глава Роскачества предлагает изменить техрегламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». В него он рекомендует включить исчерпывающий перечень сведений об отличительных признаках и свойствах продуктов, а также ввести требования к документальным доказательствам, которые могут подтверждать отличительные свойства продукта.

Минпромторг, как сообщил его представитель, совместно с Росстандартом уже прорабатывают письмо директора департамента агропромышленного комплекса правительства с просьбой рассмотреть предложение руководителя Роскачества по внесению изменений в техрегламент.

Подробнее об уловках, которые используют производители продуктов, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Роскачество, продукты питания, техрегламент
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