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Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»
«МегаФон» ведет переговоры о размещении своей штаб-квартиры в еще не построенном комплексе «Империя-2» в «Москва-Сити». Среди бенефициаров площадки здания — Олег Малис и Алишер Усманов.
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

«МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру в деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости. «Официально о переезде сотрудникам компании не объявляли, но неофициально говорят, что для нас построят здание в Сити и мы переедем года через два», — подтвердил источник в «МегаФоне».

В пресс-службе «МегаФона» сообщили РБК, что сейчас у компании нет подписанных договоров для переноса головного офиса в Москве, равно как и нет на это конкретных планов.

Участок для строительства второй очереди «Империи» (участок №4 ММДЦ «Москва-Сити») выходит на Краснопресненскую набережную. Проект развивает компания Solvers Estate Олега Малиса. Сам Малис отказался от комментариев. РБК направил запрос в Solvers Estate.

Solvers Estate купила проект второй очереди «Империи», а также долю в ПАО «Сити», которая управляет территорией комплекса и владеет правом застройки участка №20 в 2014 году. Инвестором сделки был Алишер Усманов, признавался тогда Малис. Основной акционер «МегаФона» — USM Group Алишева Усманова, компании принадлежит 70,32% сотового оператора.

По существующему проекту на этой территории планируется построить два здания — гостиницу с апартаментами, которая будет выходить на набережную и офисное здание, которое расположится между новой гостиницей и башней «Империя». «МегаФон» претендует на здание гостиницы, говорят два источника РБК. По нынешнему проекту это 18-этажное здание площадью 58,2 тыс. кв. м, из которых 35 тыс. кв. м полезной площади (около 500 апартаментов и гостиничных номеров и небольшая ретейл-зона). Разрешенная высота строительства на этом участке — 70 м. Но в сентябре в Пресненском районе Москвы прошли публичные слушания по увеличению разрешенной высоты до 90 м. Протокол слушаний пока не опубликован. «Увеличение высоты нужно для того, чтобы увеличить площадь будущей штаб-квартиры «МегаФона», в проекте в нынешних параметрах он не поместится», — говорит источник на рынке коммерческой недвижимости Москвы.

Увеличение высотности на 20 м добавит зданию в нынешней конфигурации около пяти этажей. Это увеличит площадь здания на 5–5,5 тыс. кв. м, при условии, что к зданию будут прибавлены типовые этажи, соответствующие существующему проекту. Таким образом, общая площадь здания может составить 63–64 тыс. кв. м.

«МегаФон», скорее всего, арендует здание, а не выкупит его, полагают собеседники РБК. Старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова считает, что ставка аренды во второй очереди «Империи» может составить 26–28 тыс. руб. за 1 кв. м в год без отделки. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает аренду в «Империи-2» выше — в 35–40 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Но если здание будет строиться под конечного пользователя, скорее всего, ставка будет установлена на верхней границе этого диапазона, добавляет эксперт.

С 2017 года главный офис «МегаФона» находится на Садовом кольце в бизнес-центре «Оружейный» в Оружейном переулке, 41. Это здание высотой 165 м из-за запоминающейся архитектуры получило неофициальное название «зиккурат». Общая площадь бизнес-центра составляет 183 тыс. кв. м, оно принадлежит совместному предприятию «МегаФона» и Сбербанка. Компании занимают по половине бизнес-центра.

Однако в «Оружейный» может переехать офис Банка России, и именно поэтому «МегаФон» вынужден искать новое место для офиса, говорят источники РБК. О том, что Центробанк заинтересовался этим бизнес-центром, сообщали «Открытие медиа» в сентябре 2018 года, в июне 2019-го о планах выкупить сообщал также «Интерфакс». В ЦБ тогда не опровергали и не подтверждали эту информацию.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Александра Посыпкина
Теги: «МегаФон», «Москва-Сити»
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