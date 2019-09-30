Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»

«МегаФон» ведет переговоры о размещении своей штаб-квартиры в еще не построенном комплексе «Империя-2» в «Москва-Сити». Среди бенефициаров площадки здания — Олег Малис и Алишер Усманов.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

«МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру в деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости. «Официально о переезде сотрудникам компании не объявляли, но неофициально говорят, что для нас построят здание в Сити и мы переедем года через два», — подтвердил источник в «МегаФоне».

В пресс-службе «МегаФона» сообщили РБК, что сейчас у компании нет подписанных договоров для переноса головного офиса в Москве, равно как и нет на это конкретных планов.

Участок для строительства второй очереди «Империи» (участок №4 ММДЦ «Москва-Сити») выходит на Краснопресненскую набережную. Проект развивает компания Solvers Estate Олега Малиса. Сам Малис отказался от комментариев. РБК направил запрос в Solvers Estate.

Solvers Estate купила проект второй очереди «Империи», а также долю в ПАО «Сити», которая управляет территорией комплекса и владеет правом застройки участка №20 в 2014 году. Инвестором сделки был Алишер Усманов, признавался тогда Малис. Основной акционер «МегаФона» — USM Group Алишева Усманова, компании принадлежит 70,32% сотового оператора.

По существующему проекту на этой территории планируется построить два здания — гостиницу с апартаментами, которая будет выходить на набережную и офисное здание, которое расположится между новой гостиницей и башней «Империя». «МегаФон» претендует на здание гостиницы, говорят два источника РБК. По нынешнему проекту это 18-этажное здание площадью 58,2 тыс. кв. м, из которых 35 тыс. кв. м полезной площади (около 500 апартаментов и гостиничных номеров и небольшая ретейл-зона). Разрешенная высота строительства на этом участке — 70 м. Но в сентябре в Пресненском районе Москвы прошли публичные слушания по увеличению разрешенной высоты до 90 м. Протокол слушаний пока не опубликован. «Увеличение высоты нужно для того, чтобы увеличить площадь будущей штаб-квартиры «МегаФона», в проекте в нынешних параметрах он не поместится», — говорит источник на рынке коммерческой недвижимости Москвы.