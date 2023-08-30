РБК проведет третий ESG-конгресс и представит результаты ESG-индекса

На конгрессе будет представлена обновленная версия ESG-индекса РБК - методология его расчета в этом году усовершенствована, а состав участников стал еще более представительным

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве 29 сентября состоится очередной, третий по счету, ESG-конгресс под названием «(Р) Эволюция», организованный РБК.



Основными темами конгресса станут корректировка государственной политики в сфере устойчивого развития и приоритеты бизнеса в этом направлении, а также вопросы регионального развития. Кроме того, на конгрессе будет представлена обновленная версия ESG-индекса РБК - методология его расчета в этом году усовершенствована, а состав участников стал еще более представительным.

К выступлению на конгрессе приглашены министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, заммэра Москвы Владимир Ефимов, президент РСПП Александр Шохин, губернаторы различных регионов России и представители крупнейших компаний, развивающих ESG-повестку.

Что такое ESG ESG — принципы, на которые власти и бизнес должны опираться при разработке стратегий развития. Аббревиатура расшифровывается как enviromental, social, governance. При таком подходе стратегия должна учитывать вопросы защиты окружающей среды, отношений с сотрудниками, клиентами, обществом, корпоративного управления (прозрачность закупок, эффективность руководителей и т.п.).



Гостей конгресса ждет также стратегическая сессия Сбербанка с обсуждением важнейших трендов ESG и специальная сессия «Магнита», посвященная здоровью потребителей.

Запись на конгресс — на сайте.

Первый в России ESG-конгресс РБК прошел в Москве 14 октября 2021 года, второй - 25 октября 2022 года. Очное участие в работе второго ESG-конгресса приняли участие более 700 человек, а в режиме онлайн за его сессиями следили более полумиллиона зрителей.