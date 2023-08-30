branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 16:10
Африканский союз осудил переворот в Габоне Политика, 18:06
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 18:05
В Курской области открыли мемориал «Курская битва» РБК+, 17:59
Менеджер Ивана Емельяненко заявил, что бой перенесли не из-за укуса кошки Спорт, 17:55
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 17:45
РБК проведет третий ESG-конгресс и представит результаты ESG-индекса Бизнес, 17:42
МАК заявил, что не занимается расследованием крушения самолета Пригожина Политика, 17:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Режиссера Глеба Панфилова похоронили рядом с Инной Чуриковой Общество, 17:39
В Испании выпустят пиво с Карпиным и Мостовым на этикетках Спорт, 17:32
Больше половины разведенных отцов никак не участвуют в жизни семьи Общество, 17:28
Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта Политика, 17:27
«Тинькофф» обнародовал новую систему защиты от телефонных мошенников Новая экономика, 17:24
В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ Политика, 17:23
В Московском зоопарке впервые родился детеныш большой панды Общество, 17:22
Бизнес ,  
0 

РБК проведет третий ESG-конгресс и представит результаты ESG-индекса

На конгрессе будет представлена обновленная версия ESG-индекса РБК - методология его расчета в этом году усовершенствована, а состав участников стал еще более представительным
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве 29 сентября состоится очередной, третий по счету, ESG-конгресс под названием «(Р) Эволюция», организованный РБК.

Основными темами конгресса станут корректировка государственной политики в сфере устойчивого развития и приоритеты бизнеса в этом направлении, а также вопросы регионального развития. Кроме того, на конгрессе будет представлена обновленная версия ESG-индекса РБК - методология его расчета в этом году усовершенствована, а состав участников стал еще более представительным.

К выступлению на конгрессе приглашены министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, заммэра Москвы Владимир Ефимов, президент РСПП Александр Шохин, губернаторы различных регионов России и представители крупнейших компаний, развивающих ESG-повестку.

Что такое ESG

ESG — принципы, на которые власти и бизнес должны опираться при разработке стратегий развития. Аббревиатура расшифровывается как enviromental, social, governance. При таком подходе стратегия должна учитывать вопросы защиты окружающей среды, отношений с сотрудниками, клиентами, обществом, корпоративного управления (прозрачность закупок, эффективность руководителей и т.п.).
 

Гостей конгресса ждет также стратегическая сессия Сбербанка с обсуждением важнейших трендов ESG и специальная сессия «Магнита», посвященная здоровью потребителей.

Запись на конгресс — на сайте.

Первый в России ESG-конгресс РБК прошел в Москве 14 октября 2021 года, второй - 25 октября 2022 года. Очное участие в работе второго ESG-конгресса приняли участие более 700 человек, а в режиме онлайн за его сессиями следили более полумиллиона зрителей.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
ESG РБК
Материалы по теме
«Важно не снижать внимание»: какая помощь нужна бизнесу для ESG-проектов
Бизнес
«Возможен временный откат»: как изменился «баланс букв» в ESG
Бизнес
«Происходит инвентаризация задач»: остается ли ESG в числе нацприоритетов
Бизнес