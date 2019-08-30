В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124

В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124

Тот самолет, который сейчас разрабатывает «Ильюшин» на базе советского Ан-124, не может носить название «Ан», считает украинское конструкторское бюро

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В украинской компании признали возможность глубокой модификации тяжелого транспортного самолета, созданного еще в советские времена. Однако указали на то, что при проведении таких работ без участия специалистов ГП «Антонов» ключевые характеристики самолета изменятся настолько, что де-факто появится новый самолет.

«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», поскольку ГП «Антонов» не принимает участия в его разработке и не будет отвечать за его безопасность», — говорится в сообщении.

Производство самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые собирали на ульяновском заводе «Авиастар» и на киевском заводе «Антонова», прекратилось в 2004 году. В июне 2018 года стало известно, что «Авиастар» начал подготовку к возобновлению производства «Русланов», в том числе и модернизированной версии.

В январе в «Укроборонпроме» заявили, что «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство этого тяжелого транспортника. Основной проблемой, которую ведомство пытается решить, является замена производившихся в России комплектующих. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил в беседе с РБК, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство Ан-124 выглядит фантастикой.