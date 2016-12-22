«Аэрофлот» предложит пассажирам выбирать места за деньги

Авиакомпания, убытки которой в первом полугодии 2018 года превысили 5,2 млрд руб., намерена ввести ряд сервисов, за использование которых с пассажиров будет взиматься дополнительная плата

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2018–2019 годах «Аэрофлот» намерен предложить своим пассажирам ряд дополнительных услуг, за которые будет взиматься плата, следует из презентации, размещенной на сайте авиакомпании. В презентации отмечается, что задачей новых сервисов станет увеличение доходов компании.

В качестве примеров новых платных сервисов в документе упоминаются возможность выбора мест в салоне самолета для пассажиров, купивших дешевые билеты, а также возможность повышения за отдельную плату категории билета.

​Кроме того, авиакомпания намерена предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.

​В январе—июне 2018 года «Аэрофлот» получил чистый убыток в размере 5,228 млрд руб. против прибыли в 2,89 млрд руб. за первые шесть месяцев предыдущего года. В то же время выручка компании выросла на 13,2%, до 265,822 млрд руб.

«Несмотря на ускорение, рост доходов не смог опередить динамику расходов. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. В первом полугодии 2018 года рост составил почти 30%, при этом во втором квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился. В данных условиях менеджмент Компании принял решение о реализации масштабной программы по поддержанию финансовых результатов, включающей инициативы как со стороны доходов, так и со стороны расходов», — приводятся в сообщении «Аэрофлота» слова заместителя генерального директора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Услуга по платному выбору мест в салоне самолета предлагает своим пассажирам авиакомпания-лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Согласно действующим тарифам, за выбор конкретного места ее клиенты доплачивают от 149 до 1500 руб. в зависимости от категории выбранного места и того, где именно оплачивается услуга — на сайте или в российском аэропорту. В иностранных аэропортах стоимость выбора места еще выше — от €6 до €22. Пассажиров, летящих вместе, но отказавшихся оплатить выбор места, «Победа» рассаживает в разные концы салона.

Плату за выбор места в салоне взимает с пассажиров и ряд иностранных авиакомпаний, в том числе и не относящихся к категории лоукостеров. Так, например, Air France взимает за эту услугу сбор в размере от €10 (на среднемагистральных рейсах) до €20 (на дальнемагистральных).