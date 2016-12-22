«Газпром» отказался от закупки труб на 22,6 млрд руб.

«Газпром» отменил запросы цены на поставку 255 тыс. т труб большого диаметра для газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Их стоимость оценивалась более чем в 22,6 млрд руб.

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Компания «Газпром» отменила пять объявленных открытых запросов на поставку труб большого диаметра (ТБД) для магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток (СХВ). Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Согласно объявленным запросам «Газпром» намеревался приобрести 255 тыс. т ТБД за сумму около 22,684 млрд руб. Сроком исполнения контракта назывался конец октября 2018 года. Осуществить закупку планировалось на головную компанию ПАО «Газпром».

РБК направил запрос в компанию «Газпром».

Газопровод СХВ был построен в период с 2009 по 2011 год. Согласно данным на сайте «Газпрома», мощность первого пускового комплекса СХВ составляет 5,5 млрд куб. м в год, длина — более 1,8 тыс. км. По газопроводу газ поступает в Хабаровский и Приморский края с шельфовых месторождений на Сахалине. При строительстве использовались трубы российских производителей. «Газпром» ранее говорил о планах увеличить производительность СХВ за счет расширения нитки газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска.

В декабре 2017 года Главгосэкспертиза одобрила реализацию второго этапа СХВ, предполагающего строительство новой нитки.

В декабре 2017 года «Газпром» расторг контракты на закупку ТБД для наземной части «Северного потока-2» из-за того, что счел их стоимость завышенной. Источник РБК в одной из трубных компаний назвал произошедшее обычным торгом и пояснил, что разногласия насчет цены связаны с формулой, которая учитывает изменения цен на сталь.