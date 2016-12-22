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Железнодорожная компания Тимченко выплатила рекордные дивиденды
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Железнодорожная компания Тимченко выплатила рекордные дивиденды
Бизнес, 17:31
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Железнодорожная компания Тимченко выплатила рекордные дивиденды
Железнодорожный оператор «Трансойл», крупнейший в России по перевозке нефти и нефтепродуктов, выплатил по итогам 2017 года рекордные дивиденды — 15 млрд руб. На долю крупнейшего акционера Геннадия Тимченко пришлось 12 млрд руб.
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Компания «Трансойл» направила 15 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2017 года, следует из данных СПАРК.

Это рекордные дивиденды компании за последние десять лет, следует из данных системы. До этого самые крупные выплаты были в 2013 году — 9,6 млрд руб. В прошлом же году на выплаты акционерам компания направила всего 7 млрд руб.

​Выручка компании в 2017 году составила 86,5 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с 2016 годом, чистая прибыль — 13 млрд руб. (плюс 14%). Таким образом, дивиденды превысили прибыль за прошлый год: они были выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет.

«Трансойл» на 80% принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, 13% — у совладельцев «Трансмашхолдинга» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, 7% — у совладельца Globaltrans Андрея Филатова, сообщил РБК представитель компании. Таким образом, на долю Тимченко пришлось 12 млрд руб. дивидендов, Махмудов и Бокарев получили 1,95 млрд руб., Филатов — 1,05 млрд руб.

С чем связан такой рост дивидендов, представитель «Трансойла» не сказал. Представитель Тимченко также пока не ответил на запрос РБК.

«Трансойл» — крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов. Основными клиентами компании являются «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть» и НОВАТЭК. В 2016 году «Трансойл» получил три пятилетних контракта «Роснефти» на транспортировку 53 млн т нефтепродуктов на общую сумму 68,788 млрд руб.

Автор: Василий Маринин.
Теги: железная дорога , дивиденды , Трансойл
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