ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге

ФАС выявила нарушения в закупке на обслуживание Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга стоимостью 9,2 млрд руб., ограничивающие число участников. Контракт с прежним подрядчиком — «РосДорСтроем» — истекает в этом году

Кольцевая автомобильная дорога в Санкт-Петербурге (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу на закупку, предметом которой было содержание Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга, и нашла нарушения в документации, следует из данных официального сайта госзакупок.

18 июля заказчик ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» (дочернее подразделение Росавтодора) объявило закупку на обслуживание КАД на 2019–2023 годы. Сумма контракта составляет 9,2 млрд руб. Подрядчик должен будет осуществлять уборку дороги, организовывать размещение временных ограничений, эвакуировать автомобили, попавшие в ДТП, и ликвидировать незаконные съезды с этой трассы. Подвести итоги планировалось 16 августа.

23 июля общественная организация «СТОПкартель» обратилась с жалобой в антимонопольное ведомство, усмотрев нарушения в документации: заказчик объединил в одну закупку несколько работ и установил требования к описанию конкретных показателей товаров, необходимых для проведения дорожных работ (состав, результаты испытаний). По словам руководителя «СТОПкартели» Александра Кулакова, заказчик «заточил» документацию под единственного подрядчика — компанию «РосДорСтрой», которая ранее выигрывала подряды на содержание КАД.

«РосДорСтрой» специализируется на строительстве дорог и магистралей. По данным СПАРК, по 50% компании принадлежит Андрею Коваленко и «Ремдорстрою» (100% у Павла Назарова). «РосДорСтрой» уже выигрывал контракты на содержание КАД в 2014–2016 годах стоимостью 1,96 млрд руб. и на 2017–2018 годы стоимостью 3,2 млрд руб. В мае 2018 года компания получила еще один контракт на содержание четырех участков федеральных трасс в Ленинградской области стоимостью 5,2 млрд руб.​

По итогам рассмотрения жалобы ФАС подтвердила, что установленные в документации требования к описанию конкретных показателей товаров, результатов испытаний, а также их химического и компонентного состава не предусмотрены статьей 66 закона о контрактной системе. Эти требования приводят к ограничению количества участников закупки, следует из решения ведомства. ФАС не нашла незаконного укрупнения объекта закупки и признала жалобу «СТОПкартели» лишь частично обоснованной, обязав «Упрдор «Северо-Запад» до 8 августа исправить нарушения.

Начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов передал РБК через пресс-службу, что установление избыточных требований к закупаемым товарам — в числе наиболее распространенных нарушений со стороны заказчиков. По его словам, участники закупки на этапе подачи заявок не обязаны иметь в наличии необходимый товар и владеть информацией о его составе. «Последствия установления таких требований могут быть крайне негативными и привести к сокращению числа потенциальных участников закупки», — добавляет Лобов.

Представитель «Упрдор «Северо-Запад» сообщил РБК, что на 13:30 30 июня на официальном сайте госзакупок не опубликовано предписание об устранении выявленного нарушения и в ведомство оно также не поступало. «Соответственно, у ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» на данный момент нет информации о том, в какой именно срок ФАС потребует устранить нарушение, какие именно действия придется предпринимать заказчику», — сказал он. По его словам, от предписания также зависит, будут ли переноситься сроки подачи и рассмотрения заявок в этом аукционе.

В компании «РосДорСтрой» не ответили на запрос РБК.