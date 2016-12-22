ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,16 61,67 EUR Нал. 73,84 72,22 USD Бирж. 62,24 -0,56 EUR Бирж. 72,92 -0,31 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7984,20 -210,40 IMOEX 2295,72 +0,13% RTSI 1162,42 +0,93% Brent 74,99 +0,33% DJIA 25366,47 -0,33% Nasdaq 7640,95 -1,25%
ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге
Лента новостей
Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 20:30, РБК и Sony Bravia Песков рассказал о любви к рок-н-роллу и Макаревичу 20:15, Политика Орешкин посоветовал Крыму не ждать прихода крупных корпораций 20:15, Бизнес Минтранс предложил не взвешивать дамские сумочки и портфели перед полетом 20:06, Общество Вратарь «Локомотива» отбил пенальти на 94-й минуте в первом туре РПЛ 20:05, Спорт В Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать 20:00, Общество В Сеуле расследуют ситуацию с приехавшими из Китая гражданками КНДР 19:57, Политика Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:48, РБК и IWC ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге 19:32, Бизнес Польский депутат призвал потребовать репарации с России 19:30, Политика Путин подписал закон об отмене штрафов за невозвращение валютной выручки 19:17, Финансы Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны 19:14, Политика Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 19:08, РБК и «Шелл» Во Франции заключенный взял в заложники медсестру 19:04, Общество «Газпром» отказался от закупки труб на 22,6 млрд руб. 19:03, Бизнес Дворкович не увидел «ничего страшного» в акции Pussy Riot на финале ЧМ 18:57, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 18:56, РБК и Subaru МЧС завершило начатые после пожара в Кемерово проверки ТЦ 18:51, Общество «Матч ТВ» не покажет московское дерби на бесплатном канале 18:51, Спорт В Новгороде завели дело из-за отказа госпитализировать умирающую женщину 18:48, Общество Rolls-Royce Елизаветы II выставили на аукционе Bonhams за $2,6 млн 18:43, Общество Обвиняемого в нападении на полицейского в Москве подростка арестовали 18:40, Общество Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщение об инсульте президента 18:31, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 18:29, Партнерский материал Ткачев объяснил возвращение на Кубань фразой «хватит мотаться по России» 18:26, Общество Глава майнинговой компании Sky Mining украл $35 млн 18:20, Крипто Глава Красноярского края пожаловался Путину на нехватку денег в бюджете 18:19, Политика Около 40% бюджетов на онлайн-рекламу в Рунете не окупились 18:17, Свое дело
ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге
Бизнес, 19:32
0
ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге
ФАС выявила нарушения в закупке на обслуживание Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга стоимостью 9,2 млрд руб., ограничивающие число участников. Контракт с прежним подрядчиком — «РосДорСтроем» — истекает в этом году
Кольцевая автомобильная дорога в Санкт-Петербурге (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу на закупку, предметом которой было содержание Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга, и нашла нарушения в документации, следует из данных официального сайта госзакупок.

18 июля заказчик ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» (дочернее подразделение Росавтодора) объявило закупку на обслуживание КАД на 2019–2023 годы. Сумма контракта составляет 9,2 млрд руб. Подрядчик должен будет осуществлять уборку дороги, организовывать размещение временных ограничений, эвакуировать автомобили, попавшие в ДТП, и ликвидировать незаконные съезды с этой трассы. Подвести итоги планировалось 16 августа.

23 июля общественная организация «СТОПкартель» обратилась с жалобой в антимонопольное ведомство, усмотрев нарушения в документации: заказчик объединил в одну закупку несколько работ и установил требования к описанию конкретных показателей товаров, необходимых для проведения дорожных работ (состав, результаты испытаний). По словам руководителя «СТОПкартели» Александра Кулакова, заказчик «заточил» документацию под единственного подрядчика — компанию «РосДорСтрой», которая ранее выигрывала подряды на содержание КАД.

«РосДорСтрой» специализируется на строительстве дорог и магистралей. По данным СПАРК, по 50% компании принадлежит Андрею Коваленко и «Ремдорстрою» (100% у Павла Назарова). «РосДорСтрой» уже выигрывал контракты на содержание КАД в 2014–2016 годах стоимостью 1,96 млрд руб. и на 2017–2018 годы стоимостью 3,2 млрд руб. В мае 2018 года компания получила еще один контракт на содержание четырех участков федеральных трасс в Ленинградской области стоимостью 5,2 млрд руб.​

По итогам рассмотрения жалобы ФАС подтвердила, что установленные в документации требования к описанию конкретных показателей товаров, результатов испытаний, а также их химического и компонентного состава не предусмотрены статьей 66 закона о контрактной системе. Эти требования приводят к ограничению количества участников закупки, следует из решения ведомства. ФАС не нашла незаконного укрупнения объекта закупки и признала жалобу «СТОПкартели» лишь частично обоснованной, обязав «Упрдор «Северо-Запад» до 8 августа исправить нарушения.

Начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов передал РБК через пресс-службу, что установление избыточных требований к закупаемым товарам — в числе наиболее распространенных нарушений со стороны заказчиков. По его словам, участники закупки на этапе подачи заявок не обязаны иметь в наличии необходимый товар и владеть информацией о его составе. «Последствия установления таких требований могут быть крайне негативными и привести к сокращению числа потенциальных участников закупки», — добавляет Лобов.

Представитель «Упрдор «Северо-Запад» сообщил РБК, что на 13:30 30 июня на официальном сайте госзакупок не опубликовано предписание об устранении выявленного нарушения и в ведомство оно также не поступало. «Соответственно, у ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» на данный момент нет информации о том, в какой именно срок ФАС потребует устранить нарушение, какие именно действия придется предпринимать заказчику», — сказал он. По его словам, от предписания также зависит, будут ли переноситься сроки подачи и рассмотрения заявок в этом аукционе.

В компании «РосДорСтрой» не ответили на запрос РБК.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: ФАС РФ , кольцевая дорога , Росавтодор
Главное
Дворкович не увидел «ничего страшного» в акции Pussy Riot на финале ЧМ Общество
Материалы по теме
ФАС нашла картель снегоуборщиков после рекордных осадков в Москве Общество
Связанную с Ротенбергом компанию признали виновной в картельном сговоре Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter