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Пионер частного кредитования заявил о риске для «золотой эры» отрасли

Глава пионера частного кредитования Sixth Street заявил о риске его золотой эры
Конкуренты превращают частное кредитование в массовый, менее доходный бизнес и становятся фабриками, «которые штампуют сделки», считает глава Sixth Street Алан Ваксман

Генеральный директор инвестиционной компании Sixth Street (бывшая TSSP) Алан Ваксман считает, что конкурирующие фирмы превращают частное кредитование в массовый, менее доходный бизнес и отрасль, которая сейчас переживает «золотой век», может лишиться своих особенностей, передает The Wall Street Journal.

По словам Ваксмана, такие компании, как Apollo Global Management и Blackstone, наращивают объемы привлечения средств от страховых компаний и частных инвесторов и вынуждены быстро размещать капитал независимо от того, предоставляет ли рынок подходящую возможность или нет.

Конкуренты превратились в «фабрики, которые штампуют сделки» и почти не задумываются об их долгосрочных перспективах, считает он. «Чем занимаются фабрики? [Они стремятся] выпустить как можно больше несущественной продукции как можно быстрее, как можно дешевле... независимо от окружающей обстановки», — заявил Ваксман на встрече с инвесторами.

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Инвестиции
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

По данным Morgan Stanley, объем рынка частного кредитования вырос с $1 трлн в 2020 году до $1,5 трлн в начале 2024-го, а к 2029 году может достичь $2,6 трлн. Тем не менее, пишет WSJ, предупреждение Ваксмана прозвучало в щекотливый для отрасли момент: некоторые институциональные инвесторы считают, что ее нынешние достижения не соответствуют предыдущим успехам.

Ваксман долгое время работал в Goldman Sachs, он покинул холдинг в 2008 году, в разгар финансового кризиса, после чего одним из первых занялся частным кредитованием. В 2009-м он основал Sixth Street, глобальную инвесткомпанию, которая сейчас, согласно данным на сайте фирмы, имеет в управлении активы на сумму более $115 млрд.

В 2016 году Sixth Street предоставила кредит шведскому стриминговому сервису Spotify с возможностью конвертации в акции, в 2020-м — Airbnb, что помогло компании пережить пандемию COVID-19, пишет WSJ. По данным на май 2025 года, прибыль кредитного подразделения компании составляет 13,3% от ее общих доходов, в то время как средний показатель у конкурентов — 7,3%.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
частный инвестор кредитование Инвестиции США
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