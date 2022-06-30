Unilever перестал быть крупнейшим производителем мороженого в России
Крупнейшим производителем мороженого в России стала группа компаний «Ренна», которая выпускает продукты под брендами «Коровка из Кореновки» и «Облака из молока». Объем производства группы компаний — 50,4 тыс. т мороженого в год. Рейтинг производителей мороженого опубликован на отраслевом портале Milknews, в его разработке участвовали Milknews, Союзмолоко и Streda Consulting.
Концерн Unilever, который удерживал лидерство по объемам производства мороженого в России более 10 лет, опустился на вторую строку рейтинга с объемом производства 45 тыс. т в год. Концерн производит мороженое («Магнат», Cornetto, «Инмарко», MAX, «Золотой стандарт» и др.)
На третьем месте — группа компаний «Айсберри» («Пломбир вологодский», «Филевское») с объемом производства 44 тыс. т.
На четвертом — группа компаний «Русский холодъ» («Золотой пломбир», «Лакомка» и др.) с 32 тыс. т. в год.
Замыкает пятерку лидеров Froneri («48 копеек», Movenpick, eXtreme, Oreo) с 25,9 тыс. т. в год.
В десятке лидеров также удалось удержаться компаниям «Чистая Линия», группе компаний «Славица», «Челны Холод», Фабрика «ФРОСТ» и группа компаний «Новосибхолод».
Компании из топ-10 рейтинга обеспечивают почти 70% всего прироста в отрасли, отмечает Milknews. «Лидеры рынка существенно нарастили свою долю рынка, но планка для попадания в топ-10 осталась на уровне прошлого года в 12 тыс. т», — говорится в публикации.
Также в 2021 году производство мороженого показало рекордные объемы экспорта: поставки на внешние рынки увеличились на 26% и превысили 33 тыс. т.
В 2021 году крупнейшим покупателем российского мороженого стали США — только за первые три месяца 2021 года в США было поставлено 1,9 тыс. т мороженого общей стоимостью $4,7 млн. Второе место среди покупателей российского мороженого занимал Казахстан. Только за январь—февраль 2021 году в эту страну было поставлено 986 т мороженого. На третьем месте был Китай — против 576 т мороженого за тот же период. Также в топ-5 импортеров российского мороженого входили Монголия и Украина.
В марте швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever сообщили торговым сетям, что с 1 апреля поднимут цены на свою продукцию в России, писали «Известия». Подорожание будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%. В числе факторов, повлиявших на решение увеличить цены, компании указывают рост затрат на логистику, сырье и упаковку, а также ослабление курса рубля и изменение макроэкономической ситуации. В компаниях тогда от публикацию не комментировали.