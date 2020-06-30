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Бизнес ,  
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Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Всемирно известный канадский цирк Cirque du Soleil оказался близок к банкротству из-за прекращения выступлений в связи с коронавирусом. Более 3 тыс. его сотрудников и артистов уволят
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19; руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — заявил Даниэль Ламарр, президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Проблемы компании оказались связаны с ограничениями из-за коронавируса и повсеместной отменой туров. Чтобы исключить возможность банкротства, ей пришлось пойти на реструктуризацию бизнеса. Финансовую поддержку цирку окажут американская инвесткомпания TPG, китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun и второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et Place du Québec — основные инвесторы, которым с 2015 года принадлежит контроль над ним.

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Выступление артистов Cirque Du Soleil

Три инвестора создадут два фонда на общую сумму в $20 млн для поддержки сотрудников пострадавших подрядчиков и направят $300 млн на поддержку перезапуска цирковой деятельности и выплату компенсаций за билеты.

Несмотря на это, цирку все же придется пойти на масштабные сокращения. В общей сложности планируется уволить 3480 сотрудников и выплатить им компенсации из специально созданного фонда. Позднее, когда это позволит эпидемиологическая обстановка и туры возобновятся, всех планируют взять обратно.

Артист Cirque du Soleil Алексей рассказал РБК, что большинство артистов остались без работы с марта, а накануне объявили, что контракты с ними разрывают окончательно. «Вчера в 19 вечера по московскому времени было опубликовано видео с нашим вице-президентом компании, который объявил, что в связи с неопределенной ситуацией и невозможностью прогнозировать, когда начнется работа, все шоу Cirque du Soleil, кроме Лаг-Вегаса и Орландо, закрыты. Мы были временно уволены с марта, а сейчас нам сказали, что наши контракты прерваны и мы уволены совсем, то есть никаких обязательств они перед нами больше не несут», — рассказал он.

По словам Алексея, выплата каких-либо финансовых гарантий российским артистам не предусмотрена. «После этого видео наш начальник, который отвечает за туровый дивизион цирка, объяснил, что через 12–18 месяцев они, может быть, начнут восстанавливать туровые шоу (шапито). Это пока все разговоры, артисты не будут сидеть и ждать без работы. Скорее всего, старые артисты при возобновлении работы будут в приоритете, но люди уже будут по-другому относится к Cirque du Solei. Естественно, артисты будут ожидать, когда все закончится на 100%, чтобы вновь не наступить на те же грабли», — сказал он.

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Канадец Ги Лалиберте

Cirque du Soleil (Цирк солнца) был основан в 1984 году и известен своими акробатическими постановками, в которых сочетаются элементы циркового искусства и уличных представлений. В компании до кризиса работали 4 тыс. человек по всему миру. Из них 1,3 тыс. были артистами из 55 стран.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: Cirque du Soleil, цирк
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