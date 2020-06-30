Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Всемирно известный канадский цирк Cirque du Soleil оказался близок к банкротству из-за прекращения выступлений в связи с коронавирусом. Более 3 тыс. его сотрудников и артистов уволят

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Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19; руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — заявил Даниэль Ламарр, президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Проблемы компании оказались связаны с ограничениями из-за коронавируса и повсеместной отменой туров. Чтобы исключить возможность банкротства, ей пришлось пойти на реструктуризацию бизнеса. Финансовую поддержку цирку окажут американская инвесткомпания TPG, китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun и второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et Place du Québec — основные инвесторы, которым с 2015 года принадлежит контроль над ним.

Три инвестора создадут два фонда на общую сумму в $20 млн для поддержки сотрудников пострадавших подрядчиков и направят $300 млн на поддержку перезапуска цирковой деятельности и выплату компенсаций за билеты.