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Власти Индии изъяли у Xiaomi $725 млн за незаконные переводы за рубеж

По данным индийских органов по борьбе с финансовыми преступлениями, местное подразделение Xiaomi по указанию материнской компании переводило деньги трем иностранным предприятиям под видом роялти. В Xiaomi платежи назвали законными
Фото: Kashif Masood / XinHua / Global Look Press
Фото: Kashif Masood / XinHua / Global Look Press

Власти Индии изъяли со счетов Xiaomi в местных банках $725 млн: по версии следствия, китайская компания незаконно переводила средства трем иностранным организациям, выдавая их за роялти, пишет Reuters со ссылкой на управление по борьбе с финансовыми преступлениями.

Сумма незаконных переводов составила более $700 млн. В числе получателей средств оказалось одно из предприятий группы компаний Xiaomi. Другие две организации зарегистрированы в США, переводы им также выполнялись «в пользу предприятий группы Xiaomi», заявили в индийском управлении. «Эти огромные суммы под видом роялти переводились по указке их китайских материнских предприятий», — говорится в заявлении.

Xiaomi в пресс-релизе заявила, что соблюдает индийское законодательство и считает платежи «законными и честными», переведенные суммы — оплата за «технологии с приобретенной лицензией и IP-адреса». «Мы планируем тесно сотрудничать с правительственными органами, чтобы избежать какого-либо недопонимания», — сказали в компании.

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Фото:Shutterstock

Ранее в апреле Reuters стало известно, что управление по борьбе с финансовыми преступлениями вызвало для разговора бывшего главу местного подразделения Xiaomi и нынешнего вице-президента головного отделения компании — Ману Кумара Джейна. В ведомстве пытались выяснить, соответствует ли деятельность Xiaomi индийскому законодательству в сфере перевода валюты.

В декабре прошлого года налоговые органы Индии провели обыск в офисах Xiaomi и другой китайской компании — Oppo.

В 2020 году на фоне столкновений индийских и китайских военных на границе власти Индии заблокировали несколько десятков китайских приложений, включая принадлежащие Xiaomi Mi Video Call, Mi Browser, Mi Browser Pro и Mi Community.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Индия Xiaomi
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