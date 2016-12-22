У бывшей табачной фабрики «Лиггетт-Дукат» появился новый владелец

Крупнейший в России производитель сигарет — Japan Tobacco — продал свою московскую фабрику «Лиггетт-Дукат», закрытую летом 2016 года. Покупатель мог заплатить за 3,2 га и несколько зданий площадью 30,2 тыс. кв. м более 1 млрд руб.

В цехе фабрики «Лиггетт-Дукат». Апрель 2007 года (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Новым собственником фабрики «Лиггетт-Дукат» на Каширском шоссе на юге Москвы с 20 марта 2018 года стало ООО «РусЭко», следует из имеющейся у РБК выписки из Единого государственного реестра недвижимости. В пресс-службах российского офиса Japan Tobacco, которая до этого владела фабрикой, и компании Knight Frank, выступавшей консультантом сделки, подтвердили факт продажи, но отказались называть имя покупателя и условия сделки. Сотрудник «РусЭко», мобильный телефон которого указан в базе СПАРК, отказался от комментариев, предложив перезвонить на следующей неделе.

В конце 2016 года Knight Frank оценивала стоимость актива в 1,2 млрд руб. Продавец вполне мог получить около 1 млрд руб., считает директор по складской и индустриальной недвижимости ILM Александр Перфильев, отмечая, что предложение жилой и торговой недвижимости в этом районе в избытке.

Без дыма

C 2015 года Japan Tobacco начала сокращать производство на «Лиггетт-Дукате» и спустя год, в августе 2016-го, полностью остановила мощности. Этот шаг компания объясняла серьезным сокращением российского табачного рынка в результате роста акцизов и, вследствие этого, повышением цен на сигареты. До закрытия «Лиггетт-Дукат» был последней действующей в столице табачной фабрикой — на ней выпускались, в частности, марки Sobranie, Winston, Glamour, LD. В настоящее время их выпуск перенесен на петербургскую фабрику «Петро», которая осталась единственной производственной площадкой Japan Tobacco в России по выпуску сигарет.

Кроме того, у компании есть также две фабрики по переработке сырья — «Дж.Т.И. Елец» в Липецкой области и «Крес Нева» в Ленинградской области.

После остановки производства здание «Лиггетт-Дуката» было выставлено на продажу. Покупателям предлагались комплекс зданий фабрики площадью 30,2 тыс. кв. м и соседний наземный многоуровневый паркинг на 715 машино-мест площадью 26,9 тыс. кв. м. В сделку также вошли два участка: площадью 2,35 и 0,82 га.

Самый большой продавец Japan Tobacco (бренды Winston, Camel, Sobranie, Glamour, «Русский стиль», «Петр I» и др.) — крупнейший в России производитель сигарет. В 2017 году его доля, по данным Nielsen, составила 33,2% в натуральном выражении, тогда как у ближайших конкурентов — Philip Morris International (Marlboro, Parliament, Bond Street и др.) и British American Tobacco (Kent, Vogue, Rothmans и др.) — соответственно, 27,1 и 22,5%. Japan Tobacco свои финансовые показатели отдельно по России не раскрывает. Но в целом в странах СНГ, а также в Румынии в 2017 году ее выручка без учета курсовых разниц составила $2,4 млрд, или 140 млрд руб., по среднему курсу за прошлый год; объем выпущенной продукции достиг 133 млрд штук. Две недели назад, 16 марта, Japan Tobacco сообщила о покупке за 90 млрд руб. единственного крупного российского производителя сигарет с долей 6,7% — компании «Донской табак».

Скрытный покупатель

Ставшее владельцем недвижимости ООО «РусЭко» было зарегистрировано незадолго до сделки, в декабре 2017 года, закрытым паевым инвестиционным фондом «Лайм» под управлением ООО «Эссет Менеджмент». Учредителем ООО является Игорь Гармаш. В последней доступной отчетности «Эссет Менеджмента» по МСФО указано, что на 31 декабря 2016 года компания инвестировала в облигации Бинбанка, «ВЭБ-Лизинга» «Европлана», «Открытие Холдинга», Государственной транспортной лизинговой компании. Информации о пайщиках ЗПИФ «Лайм» в открытых источниках найти не удалось.

«РусЭко» и «Эссет Менеджмент» зарегистрированы в бизнес-центре Park Tower на Краснопресненской набережной в Москве. Гендиректором «РусЭко» указан Валерий Овчаров, которому принадлежит также 2,5% в уставном капитале белгородского ООО «Монтажналадка Плюс». Оно, как сказано на корпоративном сайте, специализируется на монтаже металлоконструкций, технического оборудования и трубопроводов.

Как утверждает источник РБК на строительном рынке, конечным бенефициаром участка могут быть акционеры УК «Садовое кольцо», специализирующейся на управлении объектами недвижимости. Связь между фактическим покупателем и акционерами УК действительно есть, установил РБК: на одном этаже в БЦ, где зарегистрировано «РусЭко», расположено ООО «Высота». Кроме того, домен ruseco.ru был зарегистрирован на почтовый адрес magera@ic-vysota.ru (сайт с таким названием не работает). Владельцем этого ООО и совладельцем «Садового кольца» является Анатолий Антипов, следует из данных СПАРК и кипрского реестра.

Основным видом деятельности «РусЭко» заявлено «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей».

Заниматься выращиванием овощей в черте города нелогично и потребует слишком больших инвестиций для перестройки завода, отмечает гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. По ее словам, потенциально помещения «Лиггетт-Дуката» можно использовать для выращивания грибов, но, скорее всего, они будут переоборудованы под складской или распределительный комплекс.

Качественных мощностей для хранения плодоовощной продукции в Москве не хватает, признает Козий. Размещение какого-то небольшого производственно-распределительного центра овощей — это логичный шаг, считает Перфильев.​