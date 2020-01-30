Domino's Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России

Сопоставимые продажи Domino's Pizza в России в 2019 году увеличились лишь на 0,7%, что почти в 23 раза меньше, чем годом ранее. На динамику показателя могли повлиять высокая конкуренция на рынке и конфликт с франчайзи

Фото: Craig Warga / Bloomberg

Российский бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в 2019 году снизил темпы роста, следует из сообщения турецкой DP Eurasia, выступающей мастер-франчайзи американского бренда в Турции, России, Азербайджане и Грузии. Продажи Domino’s Pizza в России в прошлом году выросли на 17,5%, до 5,7 млрд руб., а онлайн-продажи увеличились на 29,9%, до 3,3 млрд руб. По итогам 2018 года рост был более значительным: в целом на 49%, до 4,9 млрд руб., онлайн-продажи — на 74%, до 2,5 млрд руб.

Замедление темпов роста в России более наглядно отражает показатель сопоставимых продаж (like-for-like), который отражает выручку одних и тех же точек, работавших не менее 52 недель до начала первого месяца отчетного периода, и тем самым свидетельствует об успешности операционного бизнеса.

В 2019 году сопоставимые продажи Domino’s Pizza в России выросли только на 0,7%, тогда как в 2018-м — на 16%.

Ранее DP Eurasia заявила, что намерена открывать в России около 60 новых точек в год. Однако в 2019 году заработали только 24 новых заведения. На конец декабря 2019 года сеть Domino’s Pizza насчитывала в России 203 ресторана, из которых 121 был собственный, а остальные 82 работали по франшизе.

«В 2019 году российский рынок резко изменился из-за возросшей активности агрегаторов и быстрого открытия ресторанов-конкурентов. Несмотря на это, и число наших ресторанов, и продажи продолжили расти», — приводятся в сообщении слова гендиректора российского офиса Domino’s Pizza Мустафы Озгула.