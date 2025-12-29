Сын бизнес-партнера Трампа восстановит заброшенный «Биг-Бен» в Дубае
26-летний предприниматель из ОАЭ Аббас Саджвани намерен в 2026 году завершить ремонт офисного небоскреба в финансовом центре Дубая, который получил прозвище «Биг-Бен» за внешнее сходство с часовой башней Вестминстерского дворца в Лондоне, сообщает Bloomberg.
Здание пустовало около десяти лет. Ее предыдущий владелец допустил дефолт по долгам перед Commercial Bank of Dubai, в результате чего банк получил здание и в 2024 году продал его фирме Саджвани, застройщику AHS Properties за $120 млн.
69-этажный небоскреб переименовали в AHS Tower. После завершения реконструкции здание лишится гигантского циферблата, благодаря которому и получило свое прозвище. По словам Саджвани, в башне уже проданы около 95% площадей, что принесли компании $600 млн выручки.
AHS Properties, основанная в 2021 году — девелопер элитной недвижимости, спрос на которую в Дубае резко вырос в последние годы. Компания ведет переговоры с банками о привлечении около $300 млн, средства планируется направить на покупку земли и запуск новых проектов.
Саджвани также входит в совет директоров Damac Group, одного из крупнейших частных девелоперов Дубая, который основал его отец Хуссейн Саджвани.
Саджвани-старший — миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $10,2 млрд) и давний бизнес-партнер президента США Дональда Трампа. В 2017 году Damac совместно с Trump Organization построила гольф-клуб в Дубае. В последний год Damac стала крупным инвестором в центры обработки данных по всему миру, выделив более $3 млрд на проекты в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Испании. В январе Трамп сообщал о планах Саджвани инвестировать $20 млрд в американские дата-центры.
