 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Сын бизнес-партнера Трампа восстановит заброшенный «Биг-Бен» в Дубае

Основатель элитного застройщика Аббас Саджвани, сын миллиардера и давнего бизнес-партнера Трампа Хуссейна Саджвани, в 2024 году приобрел офисный небоскреб в Дубае, пустовавший десять лет. Сейчас здание в процессе реконструкции
Фото: Kateryna Galkina / Shutterstock
Фото: Kateryna Galkina / Shutterstock

26-летний предприниматель из ОАЭ Аббас Саджвани намерен в 2026 году завершить ремонт офисного небоскреба в финансовом центре Дубая, который получил прозвище «Биг-Бен» за внешнее сходство с часовой башней Вестминстерского дворца в Лондоне, сообщает Bloomberg.

Здание пустовало около десяти лет. Ее предыдущий владелец допустил дефолт по долгам перед Commercial Bank of Dubai, в результате чего банк получил здание и в 2024 году продал его фирме Саджвани, застройщику AHS Properties за $120 млн.

69-этажный небоскреб переименовали в AHS Tower. После завершения реконструкции здание лишится гигантского циферблата, благодаря которому и получило свое прозвище. По словам Саджвани, в башне уже проданы около 95% площадей, что принесли компании $600 млн выручки.

Продажи дорогого жилья в Дубае достигли рекорда за квартал
Недвижимость
Дубай

AHS Properties, основанная в 2021 году — девелопер элитной недвижимости, спрос на которую в Дубае резко вырос в последние годы. Компания ведет переговоры с банками о привлечении около $300 млн, средства планируется направить на покупку земли и запуск новых проектов.

Саджвани также входит в совет директоров Damac Group, одного из крупнейших частных девелоперов Дубая, который основал его отец Хуссейн Саджвани.

Саджвани-старший — миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $10,2 млрд) и давний бизнес-партнер президента США Дональда Трампа. В 2017 году Damac совместно с Trump Organization построила гольф-клуб в Дубае. В последний год Damac стала крупным инвестором в центры обработки данных по всему миру, выделив более $3 млрд на проекты в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Испании. В январе Трамп сообщал о планах Саджвани инвестировать $20 млрд в американские дата-центры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Недвижимость ОАЭ Дубай Биг-Бен
Материалы по теме
Власти России и ОАЭ назвали восемь направлений для сотрудничества
Политика
Авиакомпании ОАЭ начали проверку Airbus A320 после данных об уязвимости
Бизнес
В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях Общество, 00:52
Лавров призвал «не опережать события» перед истечением срока ДСНВ Политика, 00:47
Захарова раскрыла, каким будет ответ Киеву на атаку на резиденцию Путина Политика, 00:43
В Латвии возвели 280-километровое заграждение на границе с Россией Политика, 00:39
ОАЭ осудили атаку на резиденцию Путина и назвали ее угрозой стабильности Политика, 00:22
Экс-замглавы офиса Зеленского уволили из набсовета «Нафтогаза» Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие обещания на 2026 год дали в эфирах Радио РБК и телеканала РБК Общество, 00:06
Куда вы инвестируете и что создадите: новогодний спецпроект РБК Общество, 00:02
Откажусь от страха и галстука: планы и обещания героев РБК на 2026 год Общество, 00:01
Сын бизнес-партнера Трампа восстановит заброшенный «Биг-Бен» в Дубае Бизнес, 29 дек, 23:53
Джордж Клуни с семьей получили французское гражданство Политика, 29 дек, 23:31
Медведев счел атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование Политика, 29 дек, 23:17
В Абхазии восстановили электроснабжение после полного блэкаута Общество, 29 дек, 22:59