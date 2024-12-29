Подмосковный суд не стал изымать у структуры Потанина землю под Клином

Арбитражный суд Подмосковья встал на сторону структуры Потанина в споре за земельный участок под Клином. Власти региона указывали на нецелевое использование земли сельхозназначения, но собственник начал ее обработку

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Арбитражный суд Подмосковья не удовлетворил иск Министерства имущественных отношений Московской области с требованием изъять 119 га в Клинском районе у подконтрольной холдингу «Интеррос» компании «Армада». Это следует из решения арбитражного суда Подмосковья, опубликованного в карточке процесса 23 декабря. Другие детали в документе не раскрываются.

Само исковое заявление министерство направило в арбитраж Московской области еще в июле, а к рассмотрению оно было назначено в сентябре этого года. Суть претензий ведомства к компании в нем не раскрывалась.

В пресс-службе правительства Московской области РБК сообщили, что земельный участок «Армады» планировалось изъять из-за его неиспользования. Но на момент повторного обследования земли к 17 октября владелец территории начал ее обрабатывать. Кроме того, собственнику до июня 2025 года дали срок на полный ввод участка в оборот, уточнили в правительстве. Это будет проверено при выездном обследовании и по спутниковым снимкам, подчеркнул он. «Армада» обязана устранить ряд недостатков в пользовании участков во избежание повторных исков, сказал РБК гендиректор этой компании Никита Исаков.

По данным ЕГРН, ставший предметом разбирательства участок занимает почти 120 га на территории сельского поселения Нудольское на северо-западе Московской области. Он имеет статус земли сельскохозяйственного назначения, то есть его можно использовать под строительство объектов, предназначенных для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, товарно-молочных ферм, свинарников, птичников, прудовых хозяйств и других объектов. «Армада» стала его собственником в 2017 году, свидетельствуют данные из выписки Росреестра.

В Клинском районе «Армаде» принадлежит 51 участок общей площадью 1,3 тыс. га, говорится в пояснительной записке к ее годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Там же сказано, что в составе ее основных средств есть и территории в Дмитровском районе — 107 площадок на 3,1 тыс. га в сельских округах Большерогачевское и Покровское, а также 13 площадок на 835 га в поселении Синьковское, предназначенные для сельскохозяйственного производства. Кроме того, на балансе компании находится еще 99 участков площадью 164 га под жилищное строительство в деревне Лукино Истринского района.

Основными владельцами «Армады», по данным СПАРК, выступают четыре компании — «Лукино девелопмент», «Дмитровские просторы», «Базис» и «Осирис». Последние три структуры напрямую принадлежат многопрофильному холдингу «Интеррос», который специализируется на проектах в сегментах горной добычи и металлургии (около 37% компании «Норникель»), строительства, туризма, фармацевтики и других отраслях. Основной собственник холдинга — Владимир Потанин.

Исаков пояснил РБК, что для «Интерроса» активы «Армады» — непрофильные, и решение об их использовании будет принимать управляющая ими группа «Агранта». В эту группу входит в том числе специализирующийся на производстве органической продукции холдинг «Агриволга», конечным бенефициаром которого выступает Сергей Бачин (в конце 1990-х — начале 2000-х годов он работал в холдинге «Интеррос» и компании «Интеррос Девелопмент»). В настоящее время компания ведет работу по реконфигурации управления участками и разработкой стратегии их дальнейшего использования, добавил Исаков.

«Армада» уже не первый раз становится участником спора из-за участка под Клином. В апреле этого года Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) об изъятии у «Армады» еще одного земельного участка здесь площадью 85,5 га. Ведомство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства — пересекается с землями лесного фонда, а потому незаконно находится в собственности «Армады». Бывший генеральный директор компании Сергей Хворостяный ранее пояснял РБК, что, по мнению истца, границы указанных участков, имеющих статус земель сельхозназначения, наложились на лесные территории и должны быть изъяты. Тогда же он говорил, что компания планирует оспорить это решение. Но пока в апелляции суд компании отказал, следует из информации в картотеке арбитражных дел.