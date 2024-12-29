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Эксклюзивы РБК ,  
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Подмосковный суд не стал изымать у структуры Потанина землю под Клином

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Эксклюзивы РБК
Арбитражный суд Подмосковья встал на сторону структуры Потанина в споре за земельный участок под Клином. Власти региона указывали на нецелевое использование земли сельхозназначения, но собственник начал ее обработку
Фото: Olga_Olechka / Shutterstock
Фото: Olga_Olechka / Shutterstock

Арбитражный суд Подмосковья не удовлетворил иск Министерства имущественных отношений Московской области с требованием изъять 119 га в Клинском районе у подконтрольной холдингу «Интеррос» компании «Армада». Это следует из решения арбитражного суда Подмосковья, опубликованного в карточке процесса 23 декабря. Другие детали в документе не раскрываются.

Само исковое заявление министерство направило в арбитраж Московской области еще в июле, а к рассмотрению оно было назначено в сентябре этого года. Суть претензий ведомства к компании в нем не раскрывалась.

В пресс-службе правительства Московской области РБК сообщили, что земельный участок «Армады» планировалось изъять из-за его неиспользования. Но на момент повторного обследования земли к 17 октября владелец территории начал ее обрабатывать. Кроме того, собственнику до июня 2025 года дали срок на полный ввод участка в оборот, уточнили в правительстве. Это будет проверено при выездном обследовании и по спутниковым снимкам, подчеркнул он. «Армада» обязана устранить ряд недостатков в пользовании участков во избежание повторных исков, сказал РБК гендиректор этой компании Никита Исаков.

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По данным ЕГРН, ставший предметом разбирательства участок занимает почти 120 га на территории сельского поселения Нудольское на северо-западе Московской области. Он имеет статус земли сельскохозяйственного назначения, то есть его можно использовать под строительство объектов, предназначенных для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, товарно-молочных ферм, свинарников, птичников, прудовых хозяйств и других объектов. «Армада» стала его собственником в 2017 году, свидетельствуют данные из выписки Росреестра.

В Клинском районе «Армаде» принадлежит 51 участок общей площадью 1,3 тыс. га, говорится в пояснительной записке к ее годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Там же сказано, что в составе ее основных средств есть и территории в Дмитровском районе — 107 площадок на 3,1 тыс. га в сельских округах Большерогачевское и Покровское, а также 13 площадок на 835 га в поселении Синьковское, предназначенные для сельскохозяйственного производства. Кроме того, на балансе компании находится еще 99 участков площадью 164 га под жилищное строительство в деревне Лукино Истринского района.

Основными владельцами «Армады», по данным СПАРК, выступают четыре компании — «Лукино девелопмент», «Дмитровские просторы», «Базис» и «Осирис». Последние три структуры напрямую принадлежат многопрофильному холдингу «Интеррос», который специализируется на проектах в сегментах горной добычи и металлургии (около 37% компании «Норникель»), строительства, туризма, фармацевтики и других отраслях. Основной собственник холдинга — Владимир Потанин.

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Исаков пояснил РБК, что для «Интерроса» активы «Армады» — непрофильные, и решение об их использовании будет принимать управляющая ими группа «Агранта». В эту группу входит в том числе специализирующийся на производстве органической продукции холдинг «Агриволга», конечным бенефициаром которого выступает Сергей Бачин (в конце 1990-х — начале 2000-х годов он работал в холдинге «Интеррос» и компании «Интеррос Девелопмент»). В настоящее время компания ведет работу по реконфигурации управления участками и разработкой стратегии их дальнейшего использования, добавил Исаков.

«Армада» уже не первый раз становится участником спора из-за участка под Клином. В апреле этого года Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) об изъятии у «Армады» еще одного земельного участка здесь площадью 85,5 га. Ведомство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства — пересекается с землями лесного фонда, а потому незаконно находится в собственности «Армады». Бывший генеральный директор компании Сергей Хворостяный ранее пояснял РБК, что, по мнению истца, границы указанных участков, имеющих статус земель сельхозназначения, наложились на лесные территории и должны быть изъяты. Тогда же он говорил, что компания планирует оспорить это решение. Но пока в апелляции суд компании отказал, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

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Дарья Молоткова
Владимир Потанин Московская область Интеррос земельный участок
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