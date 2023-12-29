Фонд Тихоновой и Поповой инвестировал в производство электротехники

Компания «Управление инвестициями «ФТИ» главы «Иннопрактики» Катерины Тихоновой и ее заместителя Натальи Поповой купила 10% НТЦ «Приводная техника», специализирующегося на электроприводных технологиях для промышленности

Фото: Научно-технический центр «Приводная техника»

Венчурный фонд главы «Иннопрактики» Катерины Тихоновой и ее первого заместителя Натальи Поповой вошел в капитал Научно-технического центра «Приводная техника» — одного из ведущих производителей и поставщиков электроприводной техники для промышленности, говорится в совместном сообщении компаний «Управление инвестициями «ФТИ» и «Приводная техника», которое поступило в РБК.

О том, кто возглавляет «Иннопрактику» и как создавался ФТИ — читайте в тексте РБК.

«Фонд технологических инвестиций (ФТИ)» приобрел 10% в капитале «Приводной техники», сообщили компании, не раскрыв сумму сделки.

«Мы приобрели долю в компании, в том числе за счет банковского кредита под залог имущества», — пояснила Наталья Попова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Один из учредителей «Приводной техники» Сергей Чупин, слова которого также приводятся в сообщении, объяснил привлечение внешнего финансирования тем, что «для развития важно оставаться конкурентоспособными»: «Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения». Чупин заметил, что «найти идеально подходящего инвестора» было трудно. «ФТИ» готов на партнерских основаниях разделять наши ценности развития и поддерживает отказ от стратегии «слияний и поглощений». К тому же данный инвестор предложил лучшие условия», — заключил он.

В группу «Приводная техника» входят 6 предприятий с более 1200 сотрудниками и 4 производственные площадки в Челябинске и Снежинске (Снежинский завод специальных электрических машин). Учредителями группы в равных долях выступают Сергей Чупин, а также его сыновья Артем и Евгений Чупины, следует из данных СПАРК. Последние данные по выручке компании в СПАРК относятся к 2020 году, тогда показатель превысил 840 млн руб., чистая прибыль была на уровне 96 млн руб.

Журнал «Стимул» ранее сообщал, что Сергей Чупин более 20 лет проработал на Челябинском металлургическом комбинате, в конце 1990-х уволился и запустил свой бизнес. «Приводная техника» была зарегистрирована в феврале 2000 года. Евгений Чупин рассказывал журналу «Стимул, что «офис у отца был у нас на кухне, днем он обычно подрабатывал таксистом, вечерами считал технико-коммерческие предложения, считал оборудование, составлял различные планы, в свободное время ездил по нашим предприятиям, предлагая новое оборудование на заводы».

Сейчас среди заказчиков «Приводной техники» — «Роснефть», Газпром, ЛУКойл, «Татнефть», «Северсталь», ОМК и другие промышленные группы, указано на сайте компании