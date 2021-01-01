Один из организаторов Игр в Сочи возглавил новую корпорацию по туризму

О создании отдельной структуры, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма, в декабре сообщил Владимир Путин. Ее возглавит Сергей Суханов, который был вице-президентом «Оргкомитета Сочи-2014»

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Генеральным директором структуры, которая получила название «Туризм.РФ» и будет заниматься развитием внутреннего туризма в России, назначен Сергей Суханов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сергей Суханов хорошо знаком с проблемами туристической отрасли и имеет опыт их эффективного решения», — заявил он (цитата по ТАСС). По словам Чернышенко, под руководством Суханова на посту вице-мэра Сочи была разработана концепция развития города как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года, отметил вице-премьер.

«Он отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры. Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведет внутренний туризм на новый уровень», — сказал Чернышенко.

Сергей Суханов был вице-президентом «Оргкомитета Сочи-2014» по подготовке олимпийских объектов и инфраструктуры. Сейчас он руководит одной из дочерних компаний «РЖД — Инфраструктурные проекты».

О том, что Ростуризм планирует совместно с Минэкономразвития создать маркетинговый центр для продвижения отдыха в России, еще в июле 2019 года говорила руководитель ведомства Зарина Догузова. Она, в частности, обращала внимание на то, что в мире 80–90% туристов, планируя поездку за рубеж, ищут информацию про страну в интернете, а о путешествиях в России такой информации мало. «Все эти годы мы себя практически не продвигали, не было выстроенной маркетинговой стратегии», — поясняла Догузова.