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Один из организаторов Игр в Сочи возглавил новую корпорацию по туризму

О создании отдельной структуры, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма, в декабре сообщил Владимир Путин. Ее возглавит Сергей Суханов, который был вице-президентом «Оргкомитета Сочи-2014»
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Генеральным директором структуры, которая получила название «Туризм.РФ» и будет заниматься развитием внутреннего туризма в России, назначен Сергей Суханов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сергей Суханов хорошо знаком с проблемами туристической отрасли и имеет опыт их эффективного решения», — заявил он (цитата по ТАСС). По словам Чернышенко, под руководством Суханова на посту вице-мэра Сочи была разработана концепция развития города как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года, отметил вице-премьер.

«Он отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры. Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведет внутренний туризм на новый уровень», — сказал Чернышенко.

Сергей Суханов был вице-президентом «Оргкомитета Сочи-2014» по подготовке олимпийских объектов и инфраструктуры. Сейчас он руководит одной из дочерних компаний «РЖД — Инфраструктурные проекты».

О том, что Ростуризм планирует совместно с Минэкономразвития создать маркетинговый центр для продвижения отдыха в России, еще в июле 2019 года говорила руководитель ведомства Зарина Догузова. Она, в частности, обращала внимание на то, что в мире 80–90% туристов, планируя поездку за рубеж, ищут информацию про страну в интернете, а о путешествиях в России такой информации мало. «Все эти годы мы себя практически не продвигали, не было выстроенной маркетинговой стратегии», — поясняла Догузова.

Власти выделят ₽1,3 млрд новой организации на продвижение отдыха в России
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В начале ноября стало известно, что в России появится новая автономная некоммерческая организация «Развитие туризма» для продвижения отдыха в стране. Из проекта распоряжения правительства следовало, что учредителем новой организации будет Ростуризм. Целями организации назывались повышение конкурентоспособности и продвижение отдыха в России и в отдельных регионах на внутреннем и мировом туристических рынках. Только в 2021 году на деятельность новой организации Ростуризм планировал выделить 1,3 млрд руб. из федерального бюджета.

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17 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о создании отдельной структуры, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма. Он уточнил, что проектом занимается Чернышенко. Три источника «Коммерсанта» на туристическом рынке заявили, что речь идет о корпорации, создаваемой путем слияния АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) и фонда «Посети Кавказ». Сам Чернышенко в беседе с изданием сообщил, что новая структура получит название «Корпорация по туризму», будет подчиняться напрямую правительству и может начать работать уже в 2021 году.

Автор
Михаил Юшков
туризм Дмитрий Чернышенко
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