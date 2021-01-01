«Будет сложнее, но интереснее»: бизнес и чиновники о планах на 2021 год

Победа над коронавирусом, возвращение в театры и к путешествиям и о том, что 2021-й будет лучше, чем 2020-й: чиновники и бизнесмены поделились с РБК своими ожиданиями

Дмитрий Конов, предправления «Сибур Холдинга»

«COVID-19 стал феноменом, из-за чего уходящий год нельзя сравнивать с нормальным. Неожиданность, скорость распространения, масштаб и универсальность влияния на разные сферы жизни сделали роль пандемии ключевой в развитии кризиса. Можно ли вернуться к жизни до? Да. Часть существовавших до пандемии трендов продолжает развиваться, другие атрофировались, возникли новые — это естественный процесс. Но скорость этих изменений под влиянием пандемии сильно выросла, они оказались непривычно резкими. <...> Вероятно, сочетание вакцинации, профилактических мер и роста доли людей с приобретенным иммунитетом к концу первого полугодия смогут переломить тренд на увеличение количества заболевающих. Это может стать отправной точкой для поэтапного восстановления мировой экономики и вернуть ей относительную прогнозируемость».

Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие»

«Мой образ жизни не так сильно поменялся, как у большинства. Я и в разгар пандемии приезжал в офис практически ежедневно. Было меньше личных встреч — больше по видеосвязи или по телефону. Тем не менее я и летом, и осенью был на футболе и в театрах, когда появлялась такая возможность, хотя и меньше, чем обычно. В 2021 году хотелось бы возврата к нормальной жизни. К большим компаниям, к застолью, к встрече с родственниками, в том числе с пожилыми родителями, уже не со всеми мерами предосторожности, а в большой компании. Хотелось бы вернуться в концертные залы, к путешествиям, горным лыжам. От 2021 года я жду восстановления экономики. Когда люди вернутся к нормальной жизни, им захочется того, от чего они отвыкли, — будет спрос, будет энергия. И хотелось бы совсем другого настроения, потому что сейчас мы даже не физически, а психологически устали от этого високосного года».

«Безусловно, все мы ждем, что главным событием будущего года, когда наша компания будет отмечать свое 20-летие, станет безоговорочная победа над коронавирусом. Важный задел для нее сделан в уходящем году — в России стартовала масштабная вакцинация против COVID-19. Начался рубежный этап борьбы с пандемией, который позволит сформировать у жителей нашей страны надежный щит против коронавируса. <...> В условиях пандемии, когда правительства отдельных стран стремятся обеспечить интересы местных производителей и защиту национальных запасов продовольствия, единственный способ по-настоящему достичь продовольственной безопасности — это обеспечить беспрепятственную международную торговлю. <...> На 2021 год перенесены два важнейших для мира шахмат события. Весной должен состояться турнир претендентов, где определится соперник действующего чемпиона Магнуса Карлсена в поединке за титул. Уверен, что российским шахматистам в будущем году будет по силам осуществить давнюю мечту всех любителей шахмат нашей страны и вернуть шахматную корону на родину. <...> Мы все надеемся, что в следующем году состоится отложенная Олимпиада в Токио. <...> В будущем году нас ждет и одно из главных событий для всего футбольного мира — чемпионат Европы по футболу. <...> От сборной ждем продолжение феерической игры, которую мы видели на домашнем чемпионате мира».

Евгений Ключарев, глава Red Wings

«Планы развиваться и расти в следующем году связаны с риском, но мы настроены рискнуть. Сейчас у Red Wings 18 самолетов, в следующем году флот с учетом поступления SSJ100 и Airbus 321 превысит 30 лайнеров. Это психологически важная черта, некоторые сильнейшие в российской авиационной отрасли руководители считают, что рост парка до 30+ судов означает переход в другую лигу. Авиакомпанией такого размера тяжело руководить в ручном режиме, должна работать система. Ростом и настройкой этой системы мы занимаемся сейчас и продолжим активно заниматься в будущем году. Пока неизвестно, как будут восстанавливаться перевозки и как открываться границы — эти факторы неопределенности и делают стратегию роста рискованной. Но мы рассчитываем найти нишу для подросшей Red Wings. Пожелать в новом году всем хочется здоровья и чтобы, воплощая в жизнь бизнес-идеи, мы находили побольше времени для родных и близких, для себя, в конце концов. Я в последнее время серьезно увлекся гольфом и к концу сезона-2020 достиг гандикапа 14, это неплохой уровень для любителя. В следующем году такую для себя задачу сформулировал — достичь уровня single. Это серьезный личный вызов».

Максим Шубарев, председатель совета директоров Setl Group

«Планы и ожидания холдинга Setl Group на 2021 год — работать в прежнем темпе, сдавать дома вовремя и по возможности досрочно, запускать новые проекты. <...> В отношении бизнеса и отрасли жду, что 2021 год будет годом стабилизации цен на недвижимость. В уходящем году мы наблюдали небывалый скачок в 20–25%, это совершенно нестандартная ситуация, как и сам год. Сейчас все будет зависеть от объема предложения, будет ли оно увеличиваться или по-прежнему останется относительно небольшим. Я также жду, что строительная отрасль останется локомотивом экономики нашей страны, будет активно работать, создавать и поддерживать рабочие места, платить налоги. Ну и в отношении страны, мира и всего человечества, конечно же, жду и очень надеюсь, что меры, которые сейчас активно принимаются правительством и эпидемиологами, быстро распространятся и возымеют необходимый эффект, что позволит людям наконец вздохнуть с облегчением и вернуться к привычному ритму жизни».

Александр Торбахов, гендиректор «ВымпелКома»

«2021 год будет годом выздоровления «Билайна». «Билайн» сильно заболел, и ему нужно поправиться, сейчас на этом сконцентрированы все мои силы. С точки зрения макроэкономики мы ждем примерно те же трудности, что были и в 2020 году. Точно не ожидаем быстрого окончания кризиса и восстановления рынка после коронавируса».

Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты

«Искренне надеюсь, что 2021 год станет годом восстановления, позволит оправиться от удара, нанесенного пандемией. Желаю всем нам здоровья и хороших новостей в следующем году!»

Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора

«В первую очередь я жду, чтобы 2021 год был лучше, чем 2020-й. Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни, отразилась не только на экономиках стран, на глобальных процессах торговли, но и на отдельных человеческих судьбах. Поэтому я надеюсь на стабилизацию эпидемиологической обстановки. Тем не менее этот год показал, как своевременен и важен созданный нами комплекс информационных систем, благодаря которому мы повысили результативность своей работы, и в будущем году не сбавим темп».

Сергей Михайлов, гендиректор группы «Черкизово»

«Уходящий 2020 год убедительно доказал всем, что прогнозы — дело неблагодарное. Но жить совсем без планов и надежд тоже нельзя. Моя главная надежда на следующий год, думаю, как и у всех, связана со стабилизацией эпидемиологической ситуации в России и во всем мире. Очень хочется верить, что международное медицинское сообщество совместными усилиями добьется окончательной победы над коронавирусной инфекцией. Это не только позволит людям вернуться к привычному образу жизни, но и даст шанс восстановиться тем секторам экономики, которые больше всего пострадали от коронавирусного кризиса — туризм, рестораны, индустрия развлечений. <...> Результаты этого года дают нам основания надеяться, что год следующий будет для «Черкизово» как минимум не хуже».

Максим Басов, гендиректор группы «Русагро»

«Мир вошел в период быстрых и радикальных изменений. Главными долгосрочными считаю изменения в организмах, сознании/мозге и появление сильного искусственного интеллекта. Жить будет сложнее, но интереснее. Желаю всем встретить будущее спокойно и в хорошем настроении, разглядев в нем великую неизбежность. «Русагро» и наша отрасль входят в новый год в рекордно хорошем состоянии».

Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»

«Текущий год наша группа компаний завершила без падения выручки, даже с небольшим ее ростом, хотя весна 2020-го была напряженной. Весь год мы видим устойчивый спрос на средства информационной безопасности, который к тому же подхлестывает цифровизация. Я очень надеюсь, что в 2021 году этот спрос сохранится. Сейчас мы, как многие другие ИТ-компании, готовимся к вступлению в действие изменений в Налоговом кодексе, связанных с налоговым маневром. Но в целом ИТ-бизнес пока не может оценить точный объем изменений, которые нужно провести, — к формулировкам в законе много вопросов, а четкие рекомендации отсутствуют. В любом случае первое полугодие следующего года покажет, где залегли основные подводные камни. <...> В 2021 году я рассчитываю на благополучное окончание пандемии. Мне кажется, уже очень много людей переболели и через какое-то время можно будет начать переходить к нормальному режиму работы, учебы, жизни».

Штефан Дюрр, президент группы «Эконива»

«Пандемия заставила нас изменить многие прежние привычки. То, что Россия не стала вводить зимой очень жесткие ограничения из-за коронавируса, мне кажется, правильно. Ограничения нужны в экстренных ситуациях, но жить годами с ними невозможно, нужно укреплять здравоохранение. В следующем году я жду, что сельскохозяйственная отрасль будет развиваться дальше. Население мира растет, продукты питания будут востребованы, и я надеюсь, что доходы людей, несмотря на пандемию, будут расти и они будут кушать лучше».

Сергей Хотимский, совладелец Совкомбанка

«В мировой финансовой системе накапливаются дисбалансы, связанные с быстрым ростом долга, появлением признаков пузырей в ряде финансовых активов, чрезмерной зависимостью финансовых рынков от постоянных вливаний ликвидности со стороны ключевых Центробанков (ФРС, ЕЦБ, ЦБ Китая, ЦБ Японии). Мировым регуляторам в какой-то момент придется решать проблемы выхода из стимулирующих программ. Ускорить этот процесс может неожиданное ускорение инфляции в мире, обусловленное, например, ростом цен на продовольствие, сырье или избытком глобальной денежной массы. Также можно отметить усиление неравенства в мире и запрос общества на более справедливое распределение ресурсов, а также рост популизма в ответ на этот запрос».