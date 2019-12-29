СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

В кредитной организации уход Андрея Шарова назвали его личным выбором

Андрей Шаров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке. По его словам, решение топ-менеджера объясняется его желанием заняться другим проектом в малом бизнесе.

Источник «Прайм», в свою очередь, также сообщил о скорой отставке Шарова, назвав уход топ-менеджера его личным выбором. «У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее», —сказал он.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Уроженец Ивановской области, Шаров в 2000-е годы работал в Минэкономразвития, а в 2012–2014 годах возглавлял правительство Московской области. В 2014 году он пришел на работу в Сбербанк, где сначала был вице-президентом по малому бизнесу, а затем руководил дирекцией GR (взаимодействие с органами государственной власти).

Летом этого года Шарову, который участвовал в форуме «Территория смыслов», был задан вопрос о том, откуда берется разница в процентных ставках в чешском и российском Сбербанках. Отвечать по существу вице-президент не стал, но зато предложил автору вопроса диск с музыкой собственного сочинения.

«Спасибо огромное за общение... это вам урок коммуникации... чтобы не быть голословным, предлагаю потратить оставшиеся 30 секунд на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу», — заявил топ-менеджер.