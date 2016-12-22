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«Мечел» получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию долга
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«Мечел» получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию долга
Бизнес, 29 дек, 16:30
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«Мечел» получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию долга
Холдинг «Мечел» получил согласие на реструктуризацию предэкспортного кредита на $1 млрд большинства участников синдиката по этому кредиту. Компании осталось договориться о гарантиях экспортных агентств на $500 млн
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Около 85% кредиторов «Мечела» согласились на реструктуризацию предэкспортного кредита на $1 млрд, сообщили Bloomberg и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Источник РБК, близкий к одному из кредиторов, сообщил, что согласие получено от более 85% участников синдиката. Для реструктуризации холдингу требовалось получить согласие 75% кредиторов.

«Мечел» получил согласие от более 75% участников синдицированного кредита, которые держат более 3/4 его суммы, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Заемщиками стали АО «ХК «Якутуголь» и ПАО «Южный Кузбасс». Согласно условиям реструктуризации, срок погашения кредита продлевается до первого квартала 2022 года, а процентная ставка будет снижена до уровня LIBOR+3,5% годовых. В дальнейшем она может быть снижена до LIBOR+3% годовых.

«Мечел» потратил несколько лет на согласование реструктуризации своего огромного долга, составляющего на конец сентября 2017 года 425 млрд руб. Из-за низких цен на уголь и сталь в 2014–2016 годах компания оказалась на грани банкротства, не справляясь с обслуживанием долгов.

Но в 2016 году под давлением Кремля российские госбанки, на долю которых приходится около 71% всего долга, пошли навстречу «Мечелу». Они согласились перенести начало погашения до 2020 года. Но переговоры о реструктуризации предэкспортного кредита на $1 млрд с иностранными участниками синдиката шли сложно. Те даже подали иск в феврале в Лондонский международный арбитражный суд о взыскании задолженности в размере $461 млн. Истцами выступали ING Bank NV, ICBC (London) Plc, ЮниКредит Банк, UniCredit SpA, Caterpillar Financial Services Corporation, ICU Advisory Limited, London Forfaiting Company Limited, Federated Project and Trade Finance Core Fund, Barclays Bank Plc, Arvo Investment Holdings Sarl и Akacia Limited.

В 2016 году финансовый директор «Мечела» Сергей Резонтов говорил в интервью Reuters, что самой большой частью нерешенных и нереструктуризированных долгов холдинга являются две группы синдицированных кредитов: одна под гарантии экспортных агентств на сумму около $500 млн и другая — перед синдикатом международных банков по предэкспортному финансированию ($1 млрд). Согласно отчету «Мечела» по форме 20-F за 2016 год, кредиторами по кредиту под гарантии экспортных агентств являются, в частности, банки BNP, BNL, ING, Raiffeisen.

В конце нынешнего ноября «Интерфакс» сообщил, что компания достигла согласия минимум с половиной кредиторов о реструктуризации долга.​ «В течение последних нескольких месяцев структура синдиката существенно изменилась, так как часть банков из него вышла. В настоящий момент мы продолжаем переговоры с теми банками, которые выкупили участие в синдицированном кредите, и уже больше половины кредиторов поддерживают те условия реструктуризации, которые мы предлагали. Мы ведем переговоры с оставшимися и пытаемся набрать необходимое количество участников синдиката для реализации схемы реструктуризации», — цитирует «Интерфакс» Сергея Резонтова.

Сейчас на фоне высоких цен на сталь и сырье для ее производства долговая нагрузка «Мечела» составляет 5,1 против 6,6 EBITDA в 2016 году и 13,7 EBITDA — в 2014-м.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Мечел»
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