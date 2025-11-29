 Перейти к основному контенту
0

Сергей Брин подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона

Брин вновь пожертвовал акции Alphabet основанной им некоммерческой организации Catalyst4, а также передал более $100 млн своему семейному фонду и фонду актера Майкла Фокса, сыгравшего главную роль в трилогии «Назад в будущее»
Alphabet GOOGL $319,95 -1,08% Купить

Один из сооснователей Google, миллиардер Сергей Брин пожертвовал акции Alphabet (управляющая компания Google) на сумму более $1,1 млрд основанной им некоммерческой организации Catalyst4. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя офиса семьи Брина. Издание также упоминает документ, где говорится о передаче Catalyst4 более 3,5 млн акций Alphabet.

Catalyst4 была создана Брином в том числе для финансирования исследований в области лечения болезней центральной нервной системы, включая болезнь Паркинсона. Организация также занимается вопросами изменения климата. Сооснователь Google запустил ее в 2023 году.

Как отмечает Bloomberg, Catalyst4 ушла большая часть пожертвованных средств.

Как сообщил представитель офиса семьи Брина, тот также решил перечислить около $90 млн своему семейному фонду и еще $45 млн Фонду Майкла Дж. Фокса, который поддерживает исследования болезни Паркинсона. Майкл Джей Фокс — актер, сыгравший роль Марти МакФлая в трилогии фильмов «Назад в Будущее, он — носитель болезни Паркинсона.

Bloomberg узнал, кто получил «таинственный подарок» Брина на $700 млн
Бизнес
Сергей Брин

Брин занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием $255,5 млрд. Forbes оценивает его состояние в $243,1 млрд и ставит на пятое место.

Как отмечает Bloomberg, состояние Брина резко увеличилось в этом году благодаря росту акций Alphabet: 25 ноября их стоимость достигла пика в $323 за бумагу. Этому способствовали успехи компании в области искусственного интеллекта. В Alphabet Брину принадлежит около 6%, с начала года его состояние выросло на $97,3 млрд.

Bloomberg напоминает, что Брин уже делал подобные пожертвования: в частности, в мае он раздал акции Alphabet на сумму $700 млн долларов тем же трем благотворительным организациям.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Брин Google болезнь Паркинсона Alphabet пожертвование
