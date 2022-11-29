Суд обязал «Роснефтехим» сменить название из-за ассоциаций с Россией

В ФНС сочли, что «Рос» в названии компании вызывает «стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации»

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск межрайонной инспекции ФНС и обязал ЗАО «Инновационно-промышленная компания «Роснефтехим» изменить название, следует из картотеки дел на сайте суда.

В ФНС указали, что нынешнее наименование компании содержит элемент «Рос» — «устойчивое общеизвестное буквенное сочетание», сокращение от слов «Россия» или «российский», которое вызывает «стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации» или значимости ее работы для государства. ФНС усмотрела в этом нарушение п. 4 ст. 1473 Гражданского кодекса, согласно которой в фирменное название юрлица нельзя включать, в частности, «официального наименования Российская Федерация или Россия» и производных от него слов без специального разрешения. «В связи с отсутствием разрешения общество не вправе использовать в своем фирменном наименовании соответствующие слова», — заключил истец.

В ноябре прошлого года учредителей и директора «Роснефтехима» уведомили о необходимости изменить название, но компания этого не сделала.

В решении суда указано, что ответчик на заседание не явился и «доказательства в обоснование своей позиции не представил». Суд согласился с доводами инспекции ФНС. «Роснефтехим» должен будет изменить название и заплатить госпошлину в размере 6 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия — 25 ноября.

РБК направил запрос в «Роснефтехим».

Согласно данным сервиса «РБК Компании», «Роснефтехим» зарегистрирован в 2004 году в Уфе и занимается торговлей топливом, производством нефтепродуктов и «прочих химических органических основных веществ», а также смазочных материалов. Гендиректор компании — Дмитрий Семенов.