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Земли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах
Земли Urban Group площадью более 70 га в Подмосковье продадут на торгах — это территории, на которых обанкротившийся застройщик не достроил жилые комплексы «Лесобережный» и «Лайково». Минимальная цена продажи — почти 3 млрд руб.
Вид на строящийся жилой комплекс «Лайково» (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика Urban Group Светлана Аглинишкене подготовила положение о порядке, сроках и условиях продажи земельных участков входившего в группу ООО «Ивастрой», следует из документации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Планируется продать 30 га в поселке Лайково Одинцовского района Московской области. Участки оформлены на «Ивастрой» и находятся в залоге у банка «Дом.РФ».

Торги пройдут в 2020 году, рассказала РБК Аглинишкене, уточнив, что все выставленные на продажу участки свободны от договоров долевого участия. Начальная цена определена в 1,6 млрд руб., торги пройдут на повышение.

Кроме земли в Лайково, по словам Аглинишкене, планируется также продать права аренды свободной от обязательств дольщиков части ЖК «Лесобережный» общей площадью 44 га в Красногорском районе Подмосковья. Их застройщиком значилась другая структура Urban Group — ООО «Хайгейт». В рамках процедуры банкротства эти территории были оценены в 1,3 млрд руб. Положение о продаже этого актива пока не утверждено.

Деньги, полученные от продажи имущества, будут использованы для пополнения конкурсной массы для расчета с кредиторами, сообщила Аглинишкене. Общую сумму требований кредиторов она не уточнила.

Что сможет построить покупатель

Земля в Лайково должна была стать частью проекта Urban Group «Город-событие Лайково» — на 160 га планировалось возвести 1,6 млн кв.м жилья. На момент банкротства в этом проекте было заключено почти 2 тыс. договоров долевого участия на покупку квартир.

Земля, которая будет продана на торгах, предназначена для многоэтажной жилой застройки. Конкурсный управляющий не уточнила, сколько жилья можно будет возвести на 30 га. «Мы не контролируем использование земель после торгов. Кроме того, конкурсному управляющему прежним руководством застройщика так и не были переданы все документы», — сообщила Аглинишкене. По оценке Сolliers International, на 30 га можно построить 600–750 тыс. кв.м жилья.

Urban Group получила проект в Лайково, взявшись за достройку домов компании СУ-155, которая обанкротилась в 2015 году. По версии бенефициара Urban Group Александра Долгина, именно этот проект стал причиной проблем всей группы. «Компания переоценила свои силы в санации СУ-155 и в проекте «Лайково», приняв на себя финансовые обязательства и выполнив их примерно на 4 млрд руб. Но это ее и подкосило», — рассказывал Долгин в интервью РБК. Он сравнивал проект с перегруженным лайнером, которому было очень тяжело взлетать.

Общая площадь «Лесобережного» — 71 га, здесь планировалось построить более более 500 тыс. кв.м жилья. Перед своим банкротством Urban Group успела продать 1,5 тыс. квартир в этом проекте. Эти территории в основном предназначены для среднеэтажной застройки, но есть также земля, где можно возводить только индивидуальные жилые дома, а также земля, застройка которой запрещена.

Кому могут быть интересны проекты

По словам управляющего партнера Colliers International Николая Казанского, в столичном регионе основной спрос на покупку жилья сейчас приходится на Москву и Новую Москву, поэтому могут возникнуть сложности с продажами. Учитывая большой размер лотов, реализовать подобные проекты могут только крупные компании, обладающие собственными мощностями, которые обеспечат низкую себестоимость строительства без потери качества, отмечает Казанский.

Директор по развитию группы «Гранель» Андрей Носов сомневается, что продажа земли Urban Group вызовет большой ажиотаж. По мнению Носова, участки расположены вдали от железной дороги — «Лесобережный» — в 3 км от станции, около Лайково вообще нет подобной инфраструктуры. «Подъезды на машине затруднены пробками, фактически это поляны в лесу», — указывает эксперт. По его словам, рентабельность этих площадок с учетом строительства сетей, школ, детских садов и затрат на эскроу-счета при текущем рынке будет минимальной.

Компания Urban Group была одним из крупнейших застройщиков Московской области. В 2017 году группа впервые задержала ввод домов в эксплуатацию. Весной 2018-го Росреестр прекратил регистрацию договоров долевого участия в жилых комплексах застройщика. В июле прошлого года в компаниях группы начались процедуры банкротства. Согласно проведенному аудиту, Urban Group не закончила строительство 68 домов общей площадью 1,4 млн кв.м (площадь квартир — 812,6 тыс. кв.м).

Проекты Urban Group, в которых застройщик успел продать квартиры, сейчас достраивает структура Фонда защиты прав дольщиков. По площади жилья в стадии строительства (656 тыс кв.м) фонд занимает четвертое место среди девелоперов в Московской области. В тройке лидеров — группа ПИК, «Гранель» и «Самолет», свидетельствуют данные единой информационной системы жилищного строительства.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Urban Group, Недвижимость, дольщики
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