Земли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах

Земли Urban Group площадью более 70 га в Подмосковье продадут на торгах — это территории, на которых обанкротившийся застройщик не достроил жилые комплексы «Лесобережный» и «Лайково». Минимальная цена продажи — почти 3 млрд руб.

Вид на строящийся жилой комплекс «Лайково» (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика Urban Group Светлана Аглинишкене подготовила положение о порядке, сроках и условиях продажи земельных участков входившего в группу ООО «Ивастрой», следует из документации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Планируется продать 30 га в поселке Лайково Одинцовского района Московской области. Участки оформлены на «Ивастрой» и находятся в залоге у банка «Дом.РФ».

Торги пройдут в 2020 году, рассказала РБК Аглинишкене, уточнив, что все выставленные на продажу участки свободны от договоров долевого участия. Начальная цена определена в 1,6 млрд руб., торги пройдут на повышение.

Кроме земли в Лайково, по словам Аглинишкене, планируется также продать права аренды свободной от обязательств дольщиков части ЖК «Лесобережный» общей площадью 44 га в Красногорском районе Подмосковья. Их застройщиком значилась другая структура Urban Group — ООО «Хайгейт». В рамках процедуры банкротства эти территории были оценены в 1,3 млрд руб. Положение о продаже этого актива пока не утверждено.

Деньги, полученные от продажи имущества, будут использованы для пополнения конкурсной массы для расчета с кредиторами, сообщила Аглинишкене. Общую сумму требований кредиторов она не уточнила.