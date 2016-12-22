Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

На торгах в четверг Brent опустилась ниже $58, WTI — $50 за баррель

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78. Такие цены наблюдались впервые с 25 октября 2017 года.

Позднее Brent отыграла падение и вернулась к уровню выше $58.

WTI начала торги с отметки в $50,3 и также стала дешеветь. На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.

Вице-президент по маркетингу компании Tradition Energy Джин Макгиллиан накануне говорила CNBC, что падение котировок связано с опасениями об избытке предложения и с замедлением роста спроса.

По ее словам, Brent за последние два месяца подешевела на 30% после того, как достигла цены в $86 за баррель — рекордного показателя за последние четыре года.

Как пишет Bloomberg, нефть также дешевеет на фоне того, что «Россия не продемонстрировала спешки в сокращении поставок». Еще один фактор, влияющий на цены на рынке, — рост запасов США в течение десяти недель кряду.