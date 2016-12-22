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Премия РБК: номинанты в категории «Инвестор» — о бизнесе и жизни
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Премия РБК: номинанты в категории «Инвестор» — о бизнесе и жизни
Премия РБК, 15:01
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Премия РБК: номинанты в категории «Инвестор» — о бизнесе и жизни
24 финалиста Премии РБК претендуют на приз зрительских симпатий, который присудит аудитория. Номинанты в категории «Инвестор», главной награды за достижения бизнеса, — в обзоре РБК

Проголосовать за одного из номинантов можно на странице Премии РБК

Сергей Солонин, совладелец QIWI

  • Я начинал в 1990-е, рано стал что-то делать, заниматься предпринимательством. Первый бизнес — именно как бизнес — появился у меня где-то в 1992–1993 годах: это был маленький клуб-ресторан. Я тогда случайно заработал первые деньги и побежал что-то делать сам. Встал за барную стойку, минимальные деньги вложил и начал наливать клиентам. С тех пор наливаю.
  • Та скорость, с которой все меняется, и те новые конструкции, которые мы сейчас видим, предполагают, что мы должны постоянно развиваться, чтобы не отставать. Сейчас даже внутри одного поколения происходят огромные изменения, и все будет только ускоряться, это не остановить.
  • Для меня образование — это метод не отстать. Сейчас циклы настолько короче, а новые инструменты появляются настолько быстро, что, если хочешь «втыкать» и тем более опережать, нет никаких других вариантов, кроме как учиться и готовить себя.
  • Предпринимателей всего 5–7% в мире — предпринимательский дух дается только от рождения. Есть определенные качества, которые необходимы, чтобы предприниматель состоялся: способность к здоровой авантюре, идти на риск, падать и вставать много раз и не переживать о том, что осталось позади, смотреть вперед.
  • В бизнесе обязательно нужно совершать ошибки, как дети учатся на своих ошибках. Концепция права на ошибку заложена у меня во всех бизнесах как фундамент. Если этого права нет, никакого движения не будет.
  • Мне всегда было в кайф это состояние, когда ты можешь что-то делать сам. В начале своей деятельности я занимался торговлей, торговал всем подряд — конфетами, сладостями разными, макаронами, возил из региона в регион, возил в Лужники что-то продавать. Мне просто было интересно, как это устроено и что я делаю что-то сам, в отрыве от родителей, сам себе хозяин.
  • Нет ни одного бизнеса, который бы развивался без кризисов. Бизнес — это цикличный процесс, и менеджмент должен понимать, что бывают взлеты и падения, когда бизнес замедляется и нужно искать какие-то новые пути развития. Это неизбежный процесс, который природой задан и человеку, и бизнесу.
  • Главное правило бизнеса — не сдаваться. Мой опыт говорит: пока ты не сдаешься, пока движешься вперед и понимаешь, что есть разные проблемы, которые просто происходят, как дождь, и при этом настроен на какие-то цели, которые ты себе ставишь, все происходит нормально.
  • Есть слова, которые настолько часто употребляют, что они уже ничего не значат: все смыслы отсекаются. «Осознанность» — одно из таких слов. У него много разных смыслов, и поэтому говорить о нем без контекста стало невозможно.
  • Я воспринимаю человека как некое биомеханическое создание с интеллектом, нейросеткой, способностью обучаться и менять системы восприятия. Если ты осознаешь, куда хочешь прийти, и умеешь использовать удобные тебе инструменты, влияющие на то, как ты воспринимаешь ситуации, реальность, это здорово. Медитация — один из них. Правда, очень медленный. Лично меня она очень сильно изменила, как и мое восприятие того, что меня окружает.
  • Я мечтаю о том, чтобы появилась возможность вставить себе в голову какой-нибудь чип и выбрать на компьютере, что стереть, а что записать, чтобы изменить восприятие и не мучиться годами.

Цитаты по материалам Rusbase, Inc., «+1»

Дмитрий Гришин, создатель фонда Grishin Robotics

  • Я помню многих предприимчивых ребят из детства, которые покупали батон в одном месте, а перепродавали его с наценкой в другом. Но потом у них ничего не получилось.
  • Мне кажется, просто верить, что у тебя в генах что-то есть, и больше ничего не делать — большая ошибка. Нужно очень много работать.
  • Обучаемость — главная особенность людей, которые двигаются вперед и чего-то достигают, особенно в технологиях.
  • Я верю, что в XXI веке каждому успешному человеку нужно научиться постоянно учиться. Нужно вырабатывать в себе любопытство. Люди часто анализируют поверхностно, по принципу «что-то где-то услышал». На самом деле все происходящее в бизнесе и технологиях — это следствие множества разных тенденций, которые начинают между собой переплетаться.
  • Понятно, что создатель всегда влюблен в свою технологию. Но нужно быть строгим к себе. Надо смотреть на свой продукт глазами других. Вы должны хотеть услышать критику от людей, постоянно собирать фидбэк, спрашивать у окружающих, как еще усовершенствовать разработку. Не всему при этом обязательно верить: у вас же должно быть свое мнение. Старайтесь максимально выходить за пределы своего круга общения. Не думайте, что человек, который занимается бизнесом в другой сфере, ничего вам не может посоветовать.
  • Если ты номер один на своем рынке, никогда нельзя забывать про мировых лидеров. Всегда есть с кем себя сравнивать.
  • Главная мотивация для меня — сделать лучший продукт для пользователей. Я считаю, эта мотивация самая долгосрочная и самая правильная. Технологии в их нынешнем состоянии позволяют столько всего создать.
  • Я к деньгам отношусь как к топливу. Видел, как очень интересные и красивые идеи в России умирали, потому что не получилось вовремя где-то это топливо найти. Деньги — это инструмент, позволяющий создавать классные вещи.
  • Не хочу обидеть москвичей, но у меня есть ощущение, что у ребят, которые приезжают в столицу из других регионов, обычно больше драйва и желания что-то изменить. Лично у меня было так: во-первых, о возвращении домой не было и речи, во-вторых, постоянно жил с чувством, что я человек второго сорта, с этим хотелось что-то сделать. Мне все казалось, что не справлюсь, что в столицу съехались самые умные технари со всей страны.
  • Большой вызов для онлайн-образования сейчас — научиться имитировать среду, чтобы лучше стимулировать людей учиться. Вот тогда онлайн-образование станет огромным рынком, а учителя будут новыми селебрити и потеснят звезд эстрады.
  • Тогда [в 2000 году] интернет начал восприниматься как шарлатанство, а к интернет-бизнесу все относились как к ведьмам, которых когда-то сжигали. Если думать рационально, мне тогда не надо было идти на этот рынок. Честно, если брать системный анализ, это была неправильная идея. Все люди, увлеченные интернетом, были очень подозрительными персонажами.
  • Роботы не оставят людей без работы. Это все пугалка, которая сильно преувеличена. Вспомните начало ХХ века. Тогда люди работали шесть или семь дней в неделю. С появлением роботов мы работаем в неделю пять дней. Постепенно рабочее время будет сокращаться. Политически безработицу никто не допустит, у нас просто будет больше свободного времени на себя.
  • У нас в России есть проблема — мы пытаемся поднять деньги под технологии, а не под бизнесы. В технологию никто не хочет инвестировать, поймите. А что касается инвесторов, они не должны стартапам мешать, это главная функция любого инвестора.
  • Заметил интересную вещь: если постоянно управляешь бизнесом, у тебя огромное преимущество, потому что ты его хорошо понимаешь. С 2001 по 2010 год я из офиса не выходил, сидел и фигачил. И это очень здорово, потому что ты сфокусирован и разбираешься в деталях.
  • В Америке сотовая связь и банковские услуги отстали от России на пять лет. Мобильная связь в паре мест не ловит, я в Халф-Мун-Бэй пришел, это недалеко от Силиконовой долины, — мобильник не ловит. Там до сих пор чеки используют. В технологическом плане мы инновационная страна.
  • Одна из важных вещей, которую я понял, — надо аккуратно относиться к росту. Если компания растет ради роста, люди соревнуются в количестве подчиненных. А хвалиться надо количеством юзеров, которые используют твой проект.

Цитаты по материалам GQ «12 бизнес-советов», Forbes, Rusbase, «Т-Ж»

Теги: Премия РБК , Дмитрий Гришин , QIWI
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
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