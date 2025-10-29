Газпромбанк станет совладельцем медицинского холдинга «Медскан»

Газпромбанк приобретет около 10% ГК «Медскан», сделка может быть закрыта уже в ближайшее время. Накануне этой сделки из структур группы, владеющей клинками KDL и «Медскан Hadassah», вышел Сбер

Фото: medscannet.ru

Газпромбанк станет акционером сети клиник «Медскан», сообщили РБК два источника, знакомые с условиями сделки. По их словам, речь идет о приобретении примерно 10% АО «Медскан». «Сделка может быть закрыта уже в ближайшее время», — добавил один из собеседников. О том, что Газпромбанк может войти в капитал материнской компании холдинга «Медскан», в сентябре сообщал Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

Представитель «Медскана» отказался от комментариев, также поступил и представитель Газпромбанка. РБК направил запрос в пресс-службу «Росатома» (владеет 50% «Медскана»).

Ранее в сентябре акционеры «Медскана» разрешили провести по закрытой подписке размещение 17,27 млн привилегированных акций типа А для Газпромбанка и его дочерней компании — «Строй-профит», следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Владельцы этих акций смогут получать раз в год дивиденды в размере 1 копейки за акцию. Такие акционеры также смогут голосовать на общем собрании акционеров за внесение изменений в устав общества, а также за его реорганизацию и ликвидацию, сказано там же. Помимо этого, своим решением акционеры «Медскана» одобрили выпуск 200 млн обычных акций.

Группа компаний «Медскан», планирующая выйти на IPO, изначально рассматривала в качестве своего партнера «Сбер». В 2022 году Сбербанк «выступал партнером» в сделке по покупке «Медсканом» сети лабораторий KDL у фонда UFG Private Equity — источники РБК рассказывали, что речь шла о кредитовании группы. С мая 2023 года компания «Сбербанк инвестиции» владела 49% в «Медскан лаб», которая управляет сетью лабораторий KDL. За эту долю компания внесла 2,75 млрд руб., следует из отчета «Медскана» по МСФО за 2023 год. Тогда же стороны сделки заключили ряд опционных договоров, по которым «Медскан» мог выкупить доли инвестора, а «Сбер» — продать их после наступления «определенных условий», сказано в отчете. Вскоре после сделки доля «Сбербанк инвестиции» сократилась до 39% — тогда компания вернула 10% акций основателю бизнеса.

Но в октябре этого года «Сбер» принял решение полностью продать долю в KDL, сообщили РБК в пресс-службе банка. По какой причине было принято такое решение и за какую сумму продана доля в «Медскан Лаб», там не уточнили. Договор купли-продажи долей был заключен 17 октября, размер существенной сделки составляет 4,8 млрд руб., указано в сообщении АО «Медскан» на портале раскрытия корпоративной информации. Совокупная стоимость «Медскан Лаб» там оценена в 31 млрд руб.

Летом 2025 года сеть клиник вела переговоры о конвертации пакета акций «Сбера» из дочерней компании «Медскана» в головную, рассказывал основатель группы Евгений Туголуков в интервью РБК. «Нам нужен такой партнер — лидирующий банк, который полностью разделяет нашу идеологию, ценности, подходы и обладает многомиллионной аудиторией и продвинутыми технологиями», — пояснил он тогда.

«Медскан» собирался провести IPO до конца 2025 года, но оно пока не состоялось. При этом планы на него сохранились, в его рамках компания рассчитывает разместить 10-15% акций, говорил Туголуков. IPO произойдет не раньше 2026 года, уточнял замгендиректора «Росатома» Илья Ребров отраслевому изданию «Страна «Росатом» в августе.

Чем известен «Медскан» Холдинг «Медскан» представлен в 105 городах 31 региона России. Группа компаний управляет 65 медицинскими центрами, 15 лабораториями и 452 лабораторным офисом под брендом KDL. «Медскан» также имеет диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является филиал израильской клиники «Медскан Hadassah» в Сколково. В феврале 2022 года структура госкорпорации «Росатом» купила 25,001% группы «Медскан», а спустя год увеличила свой пакет до 50%. Евгению Туголукову — основателю компании — по-прежнему принадлежит оставшаяся часть.

Что говорят эксперты

Стоимость 10% акций в головной компании «Медскана» составляет 1,8-1,9 млрд руб. без учета возможных опционов и дополнительных элементов корпоративного контроля, оценил РБК гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сделка обеспечит Газпромбанк контролем над стоимостью собственных программ дополнительного медицинского страхования (ДМС) и позволит простроить маршрутизацию пациентов. Банк также получит возможность «упаковать» медуслуги в связке с зарплатной картой, кредитными продуктами и подпиской на сервисы. Бурмистров напомнил, что выплаты на карты Газпромбанка получают свыше 2 млн сотрудников компаний и организаций.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк указывает, что страховые компании не заинтересованы в сотрудничестве с небольшими сетями клиник, которые не могут предоставить полный спектр услуг по программам ДМС. По этой же причине частные медицинские компании также стремятся увеличивать число собственных точек, а для этого требуется финансирование крупного партнера. Наличие Газпромбанка в составе акционеров также поспособствует более высокой оценке бизнеса «Медскана», планирующего выход на IPO, добавил Бурмистров.

Консолидированная выручка «Медскана» по МСФО в 2024 году увеличилась до 28 млрд руб. (+25%), выручка KDL — до 15,6 млрд руб. (+22%), «Медскан Hadassah» — до 5 млрд руб. (+40%). Тогда же показатель EBITDA вырос на 16,4% до 3,9 млрд руб.

Долговые обязательства «Медскана» на конец 2024 года могли составлять около 17,5 млрд руб. (+18% год к году), следует из оценки рейтингового агентства «Эксперт РА». По оценке «Эксперт РА», соотношение чистого долга компании к EBITDA составило 3,5 (в 2023 году — 3,6). «Медскан» в марте 2025 года разместил цифровые финансовые активы на 900 млн руб, а уже в июле — облигации на 3 млрд руб. с купоном 18,5% годовых.