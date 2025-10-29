В Иране скорректируют маршрут железнодорожной ветки коридора «Север — Юг»

Иран изменил маршрут железнодорожной ветки Решт — Астара, которая станет частью коридора «Север — Юг». Строительство начнется после выкупа Ираном земли под проект — этот процесс власти республики обещают завершить к марту 2026-го

Фото: Rolf G Wackenberg / Shutterstock

Власти Ирана изменили маршрут проектируемой железнодорожной линии Решт — Астара, которая будет построена для «бесшовного» движения грузов по территории Ирана в рамках проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Изменения затронут более 80 км, то есть больше половины длины этой перспективной железнодорожной ветки (протяженность — 162,4 км), рассказал РБК источник, знакомый с итогами встречи представителей органов власти России, Ирана и Азербайджана в Баку 13–14 октября. В российском Минтрансе подтвердили изменения. «Трасса проекта изменилась в ходе мероприятий по землеотводу, проводимых иранской стороной. Такие изменения, связанные с выполнением обстоятельств различного характера, — стандартная практика для подобных проектов», — рассказал РБК представитель министерства Николай Шестаков.

При этом проектные решения и расходы не превысят максимальной стоимости проекта — €1,6 млрд, — прописанной в соглашении с Ираном, отметил Шестаков. «Могут меняться отдельные технические решения, связанные с переносом искусственных сооружений — мостов, эстакад, путепроводов и других объектов. Договорились с иранской стороной, что в рамках максимальной суммы по результатам изысканий и проектирования будем уточнять проектные решения и расходы, учитывая предоставляемое иранской стороной проекту освобождение от налогов и сборов», — уточнил собеседник РБК.

Россия и Иран договорились о параметрах финансирования строительства линии Решт — Астара в мае 2023 года. По межправительственному соглашению, Россия предоставит на его строительство государственный кредит на €1,3 млрд, или 81,25% от его стоимости.

Общая протяженность МТК «Север — Юг» от Санкт-Петербурга до Мумбаи — 7,2 тыс. км. В южной части России, на подходе к Каспийскому морю, он делится на три части: железнодорожная восточная ветвь (идет в Иран через Казахстан и Туркмению), центральный транскаспийский маршрут (через российские и иранские порты Каспия), западный железнодорожный маршрут (идет в Иран по территории Азербайджана). Для полноценной «бесшовной» работы последнего участка и будет построена линия Решт — Астара. Строительство ветки позволит перевозить грузы по железной дороге западной части МТК из России до морских портов на юге Ирана, не меняя вид транспорта. Это сократит время в пути и удешевит расходы грузоотправителей. Например, доставка из Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи по западной части коридора потребует около десяти дней, тогда как по традиционным морским маршрутам занимает 30–45 суток, говорил президент России Владимир Путин на церемонии подписания соглашения.

В мае 2025 года вице-премьер Виталий Савельев на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир» в Казани говорил, что линия по итогам строительства обеспечит беспрерывный транзит от Усть-Луги до Бендер-Аббаса и перевозку не менее 15 млн т грузов в год.

В советское время прямое железнодорожное сообщение между Россией и Ираном было организовано по ветке, проходящей через центральную часть Азербайджана, южные части Армении и Нахичеванской Автономной Республики. После распада СССР и начала нагорнокарабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, которая блокировала нахичеванский эксклав, перевозка грузов по этому маршруту стала невозможной. Поэтому было решено построить железную дорогу между городом Астара на юго-востоке Азербайджана и городом Казвин, соединенным с основной железнодорожной инфраструктурой Ирана. Участок Казвин — Решт длиной 164 км введен в эксплуатацию в 2019 году. В отсутствие линии Решт — Астара грузы по МТК «Север — Юг» везут по восточной части маршрута, проходящей по странам Центральной Азии, и по Каспийскому морю.

На какой стадии проект

В Минтрансе рассказали, что на данный момент построена опорная геодезическая сеть проекта, начаты работы по аэрофотосъемке, получены необходимые разрешения для проведения геодезических изысканий. Предварительные изыскания ведет зарегистрированная в Москве компания «Каспиан Сервисез». Она же, по словам Шестакова, выступит генеральным подрядчиком строительства. «Каспиан Сервисез» — уполномоченная компания для выполнения данного проекта. Она обладает необходимыми компетенциями и ресурсами для его реализации», — отметил представитель Минтранса.

РБК направил запрос в «Каспиан Сервисез».

По словам Шестакова, одно из важнейших условий реализации проекта — перевод всех земельных участков, по которым пройдет железная дорога Решт — Астара, в собственность иранской стороны. В соответствии с п. 13 ст. 4 межправительственного соглашения иранская сторона должна обеспечить выкуп земли до начала строительства объекта. «Власти Ирана заявляют о плане завершить выкуп всех необходимых для строительства земельных участков до марта 2026 года», — подчеркнул собеседник РБК.

В соответствии с межправительственным соглашением строительство линии займет 46 месяцев с даты начала работ. «Проекту строительства железнодорожной линии Решт — Астара в Иране уделяется приоритетное внимание. Эта железная дорога поможет существенно диверсифицировать транспортные потоки в рамках МТК «Север — Юг». Заметно вырастут объемы грузопотоков, будут укрепляться логистический и транзитный потенциал региона», — резюмировал представитель Минтранса.