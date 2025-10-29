Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу

Динамика перехода предприятий в более высокую категорию бизнеса растет, несмотря на окружающую конъюнктуру. В стране зарождается новый класс малых технологических компаний, на развитие которых делает ставку государство

Фото: Unsplash.com

Сегодня в стране насчитывается более 6,5 млн малых и средних предприятий (МСП), которые обеспечивают занятостью свыше 15 млн человек — таковы данные Единого реестра субъектов МСП ФНС России на сентябрь 2025 года. Из них 6,3 млн субъектов с численностью сотрудников 7,12 млн человек — это микропредприятия с оборотом до 120 млн руб. В реестр также входят порядка 235 тыс. малых (оборот до 800 млн руб.) и 22 тыс. средних (оборот до 2 млрд руб.) предприятий.

Развивать свое дело предпринимателям помогает национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», в который входят семь федеральных проектов, включая «Малое и среднее предпринимательство» и «Развитие технологического предпринимательства».

МСП растут как количественно, так и качественно. Так, по данным Корпорации МСП, почти 38 тыс. малых и средних предприятий с июня прошлого года по июнь текущего перешли в более высокую категорию бизнеса. Это в 1,3 раза больше показателя предыдущего годового периода.

За последний год на 55% вырос бизнес в сфере культуры и спорта. «Только с начала 2025 года создано более тысячи новых субъектов в сфере фитнеса», — говорит гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, за год число малых и средних предприятий здесь выросло на 15%, что в пять раз выше средней динамики по сектору МСП. Существенный рост зафиксирован в секторе информационных технологий, гостиничном бизнесе, промышленности, профессиональной и научно-технической деятельности.

Льготы для растущего бизнеса

Динамика переходов бизнеса в более высокую категорию помогает государству оценить состояние всего сектора и модифицировать меры поддержки, предусмотренные федеральным проектом «Малое и среднее предпринимательство». С 2022 года узнать и получить их можно на цифровой платформе «МСП.РФ». Здесь предприниматели могут подать заявку на кредит, льготный микрозайм, региональные меры поддержки. Сегодня на платформе доступно более 30 бесплатных сервисов и свыше 1 тыс. мер поддержки бизнеса на любом этапе его развития. Пользователями за это время стали более 1,4 млн предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, сообщали в Корпорации МСП. Очно проконсультироваться можно и в центрах «Мой бизнес», открытых по всей стране.

Наиболее востребованной мерой поддержки в условиях высокой ключевой ставки остается льготное кредитование. Масштабировать свой бизнес позволяет механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Он дает возможность привлекать необходимое финансирование даже при отсутствии собственного залогового обеспечения. Поручительства МСП покрывают до половины суммы кредита на срок до десяти лет на пополнение оборотных средств, инвестиции и рефинансирование задолженности. С 2021 года корпорация уже взяла на себя риск за более чем 90 тыс. предпринимателей. За счет этого малый и средний бизнес смог привлечь более 1 трлн руб. и, по оценкам Корпорации МСП, до конца 2030 года получит еще 1,3 трлн руб.

Так, предприниматель из Екатеринбурга, гендиректор компании «Томаста» Иван Степанов узнал о мерах поддержки в своем банке. Производство томатных соусов, майонеза и паст на основе натуральных ингредиентов, по его словам, он запустил за месяц до ковида. Несколько раз Степанов получал льготные кредиты для пополнения оборотных средств и развития производства под гарантии и поручительства Корпорации МСП. Льготный кредит под 7,25% годовых стал выходом и в 2024 году, когда ставки коммерческих банков оказались неподъемными. В результате выручка компании составила 121 млн руб., прибавив 27% по сравнению с 2023 годом, рассказывает предприниматель. «Томаста» из микропредприятия перешла в категорию малого бизнеса и активно осваивает новые рецептуры и рынки сбыта, включая зарубежные — страны СНГ и Монголию.

Льготное кредитование под поручительство Корпорации МСП способствовало кратному росту компании «Гельтек-медика», ассортимент которой представлен в сегменте медицинских, парфюмерных и косметических средств. В 2022 году компания, получила поручительства на сумму более 91 млн руб. от Корпорации МСП и запустила производство на двух собственных площадках в Москве и Подмосковье. Продукция разрабатывается в собственной лаборатории с использованием передовых мировых знаний и технологий, говорит председатель совета директоров «Гельтек-медика» Сергей Кирш. В 2024 году, по его словам, компания привлекла еще несколько льготных займов и сейчас готовит к открытию третий завод в Московской области. В 2024 году ее выручка выросла на 71%, достигнув 2,3 млрд руб. Прибыль компании увеличилась на 303%. Преодолев отметку 2 млрд руб., «Гельтек-медика» перешла из среднего бизнеса в категорию МСП+. Сейчас компания привлекает средства на дальнейшее развитие через выпуск облигаций на Московской бирже. «Это отличный пример того, как небольшая компания при поддержке государства может вырасти и уверенно войти в мир больших корпораций», — резюмирует Сергей Кирш.

Рост на базе технологий

Развитие собственных технологий находится в числе первостепенных для государства задач. Среди основных направлений федерального проекта «Развитие технологического предпринимательства», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» — поддержка исследований и разработок в приоритетных технологических направлениях, создание инновационных кластеров и центров компетенций, поддержка малых технологических компаний.

Статус малой технологической компании (МТК) открывает новые перспективы для развития МСП в инновационных нишах. Реестр МТК насчитывает по состоянию на август 2025 года 5,5 тыс. предприятий. Суммарный доход МТК уже в 2024 году превысил 1 трлн руб. Войти в реестр можно, пройдя экспертизу одного из уполномоченных Минэкономразвития операторов, среди которых Фонд содействия инновациям и фонд «Сколково».

«Интерес к статусу МТК со стороны бизнеса объясняется в первую очередь системным запросом на государственную поддержку, — говорит зампред правления по приоритетным направлениям технологического развития фонда «Сколково» Кирилл Каем. — Стартап по своей природе — это компания, чьи темпы роста серьезно опережают имеющиеся ресурсы, что создает постоянный финансовый голод».

Спектр преимуществ, которые дает статус МТК, достаточно широк. «Среди таких мер — грантовые программы Фонда содействия инновациям, линейка мер поддержки фонда «Сколково», программа грантов на «доращивание» продукции, промышленная ипотека, аккредитация и акселерация ИТ-компаний», — рассказывает директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Оксана Сотникова. Кроме того, по данным министерства, предусмотрен ряд региональных преференций для МТК. С 2025 года регионы могут устанавливать для них пониженную ставку налога на прибыль в той его части, что поступает в местные бюджеты, а также предоставлять компаниям вычет по налогу на прибыль.

Одним из институтов развития, поддерживающим рост МТК, выступает фонд «Сколково». Малым технологическим компаниям из состава своих резидентов фонд предлагает гранты для создания прототипов и защиты интеллектуальной собственности, проведения пилотных проектов у крупных промышленных партнеров, компенсацию инвестиций бизнес-ангелов до 20 млн руб., а также конвертируемые гранты до 50 млн руб. Они позволяют финансировать технологические переделы, необходимые для сложных цепочек промкооперации. По словам Кирилла Каема, фонд предлагает экосистему, в которой разработчики технологий могут апробировать свои продукты с промышленными партнерами, создавая устойчивые цепочки кооперации.

В 2023 году одной из первых, кто вошел в реестр МТК, стала компания «Вольтаг» — российский разработчик и производитель промышленных систем бесперебойного питания для критически важных объектов и производств страны. «Для технологической компании, находящейся в фазе активного роста, доступ к финансированию — это «кровь в артериях», — признает директор по маркетингу «Вольтага» Ярослав Гаршин. — Поддержка от МСП Банка в виде льготного кредита на 100 млн руб. стала для нас ключевым инвестиционным рычагом». Финансирование, по его словам, было направлено на закупку комплектующих и материалов, НИОКР, инжиниринг и разработку проектно-конструкторской документации. По итогам 2024 года объем консолидированной выручки «Вольтага» составил 1,6 млрд руб. По словам финансового директора «Вольтага» Александры Долматовой, кредит от МСП Банка позволил совершить качественный скачок, масштабировать производство и вывести компанию на новый уровень развития. «Результат — рост выручки на 80% — красноречиво говорит об эффективности этой меры поддержки», — продолжает она.

Еще одним инструментом поддержки МТК выступает государственный бизнес-акселератор, платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS. Платформа поддерживает стартапы, развивает внутреннее предпринимательство и содействует внедрению инноваций в корпорациях через бесплатные программы, которые помогают начинающим проектам протестировать технологию, запустить пилотный проект, а также получить необходимые инвестиции. По данным GenerationS, она объединяет партнерскую сеть вузов, региональных технопарков России и венчурных фондов, всего 1300 учреждений. В 2024 году 70% компаний-выпускников увеличили выручку в среднем на 29,3%, а количество сотрудников компаний выросло в среднем на 5%.

«Льготное кредитование и гранты — стратегически важный инструмент для технологических компаний. Инновационные продукты, особенно в медицинской сфере, требуют длительных и затратных исследований и тестов. Льготы могут не просто облегчить, но ускорить процесс вывода нового продукта или сервиса на рынок», — говорит выпускник акселератора и сооснователь биотех-студии Scanderm Евгений Соболев.

GenerationS работает над созданием эффективной среды для развития инноваций в России, объединяя крупный бизнес, государство, науку и стартапы, говорит директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова. «Сегодня именно МТК становятся главной движущей силой, источником новых технологий и решений. Поэтому их поддержка и рост числа успешных компаний — это не просто цель для платформы, а ключевая государственная задача для достижения технологической независимости и лидерства России», — заключает Петрова.